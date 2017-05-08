دو کتاب گویا با صدای مهدی و حسین پاکدل رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه نوین کتاب گویا همزمان با هفتمین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از دو اثر تازه خود که با صدای مهدی و حسین پاکدل تولید شده است رونمایی می کند.

نخستین اثر شامل کتاب «زیر نور شمع» شامل گزیده ای از داستان های کوتاه هوشنگ مرادی کرمانی است که با صدای مهدی پاکدل تولید شده است و کتاب دوم نیز با عنوان «پنج حکایت شکسپیر» با ترجمه اصغر حکمت به فارسی بازگردانده شده است و با صدای حسین پاکدل تولید شده است

در مراسم رونمایی از این دو کتاب حسین پاکدل، مهدی پاکدل و هوشنگ مرادی کرمانی حضور خواهند داشت.

مراسم رونمایی از این دو کتاب صوتی در سالن کتاب نمای دو در سالن F۲ شهر آفتاب و از ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می شود