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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

در هفتمین روز نمایشگاه انجام شد؛

بازدید رئیس نمایشگاه کتاب از بخش عربی سالن ناشران خارجی

بازدید رئیس نمایشگاه کتاب از بخش عربی سالن ناشران خارجی

رییس سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از بخش عربی سالن ناشران خارجی نمایشگاه کتاب بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از ستاد امور رسانه‌ای و خبری سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، سید عباس صالحی رییس نمایشگاه کتاب از بخش عربی غرفه ناشران خارجی در هفتمین روز از برگزاری نمایشگاه بازدید کرد.

صالحی در این بازدید که با همراهی حجت الاسلام مهدی معراجی عضو هیات امنای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و محمد سلگی مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شد، از غرفه‌های مختلف این بخش دیدار کرد و درباره مسائل مختلفی همچون عناوین و موضوعات کتاب‌ها، پُرفروش‌ها، تعداد حضور در دوره‌های مختلف نمایشگاه، تفاوت در میزان فروش امسال با سال‌های قبل، مشکلات موجود در نمایشگاه، نحوه ترخیص کتاب‌ها از گمرک و هزینه‌های آن و نحوه واگذاری غرفه‌ها با ناشران عربی به گفت‌وگو پرداخت.

رئیس سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در این بازدید از غرفه‌های بنیاد پژوهش اسلامی آستان قدس رضوی، زین‌العابدین، النور، الرساله، موسسه الحکمه للثقافه الاسلامیه، الهجره للطباعه و النشر و التوزیع، مرکز الباحث للدراسات الفلسطینیه الاستداجیه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، الرویه، الخیر، الآفاق العربی، النشر للجامعات، ابن کثیر، نیوبوک حورس للنشر و التوزیع، رحمانی، النوادر، اقرا، ناصیف، قلم العربی، نینوا، طلاس، الورد و ضیاء الشام بازدید کرد.

غرفه های نامبرده از کشورهای سوریه، مصر و تونس  در سی‌اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب شرکت کرده‌اند.

سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.

کد مطلب 3974572

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