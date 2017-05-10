بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت نفت توسط محققان جهاددانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، حمید رضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی - تحقیقاتی بین جهاددانشگاهی و این شرکت نفتی در حاشیه بیست ودومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران خاطر نشان کرد: این تفاهم نامه در زمینه های مختلف از جمله استفاده از سیستم هایی که تولید انرژی های تجدیدپذیر می کنند برای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت نفت و همچنین استفاده از توانمندی های موجود جهاددانشگاهی منعقد می شود.

وی اظهار کرد: مجموعه جهاددانشگاهی دارای همکاری های گسترده علمی و فناورانه با صنعت نفت ایران در زمینه تولید فناوری های مورد نیاز این صنعت است.

رئیس جهاددانشگاهی افزود: امیدواریم انجام این تفاهم نامه و قراردادهایی که برای امضا آماده شده است بتواند در حوزه های مختلف کمکی به توسعه فناوری در صنعت نفت ایران و متقابلا ایجاد اشتغال برای جوانان کشور به ویژه جوانان متخصص کند.

به گزارش مهر، این تفاهم نامه با موضوع برنامه ریزی و اقدام در جهت تعریف و اجرای طرح های پژوهشی/ کاربردی، انتقال فناوری و انجام خدمات آزمایشگاهی در موضوعات مرتبط با نیازهای کاربردی کارفرما برای مدت سه سال به امضا رسید.

از زمینه های همکاری این تفاهم نامه می توان به «انجام مطالعات پژوهشی و فناوری در زمینه توسعه دانش فنی و انتقال فناوری های مورد نیاز شرکت»، «ارایه خدمات علمی، نظارتی و مشاوره ای در موضوعات مرتبط با نیازهای شرکت» اشاره کرد.

همچنین «شناسایی و مستندسازی نیازهای پژوهشی و فناوری در زمینه فعالیت های شرکت»، «توسعه و بومی سازی فناوری های مورد نیاز متناسب با اهداف شرکت»، «طراحی، ساخت و بومی سازی تجهیزات مورد نیاز شرکت در حوزه های مکانیک، برق و الکترونیک»، «اجرای پروژه های مطالعات مخزن و علوم زمین شناسی دریا» از جمله اهداف این تفاهم نامه به شمار می روند.

علاوه بر اینها از دیگر زمینه های همکاری این تفاهم نامه می توان «اجرای طرح های پژوهشی در حوزه های تأمین مواد شیمیایی و کاتالیست ها و تأسیسات فرآیندی نفت و گاز»، «اجرای پروژه های بهینه سازی منابع تأمین انرژی الکتریکی و نیروگاه های برق و سیستم های کنترل توربوژنراتورهای موجود»، «اجرای پروژه های ساخت داستگاه ها و تأسیسات تولید آب شیرین با استفاده از انرژی های نو» و ... اشاره کرد.