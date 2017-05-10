به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گزیده صد کاریکاتور حجمی از آثار هنرمندان مرکز تجربیات هنری و ایدههای نو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، روز شنبه ۲۳ اردیبهشت در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد افتتاح میشود.
«کاریحجماتور» از دور ریختنیهای محیط اطراف پدید آمده؛ فکری در سر، که به آن تجسم و عینیت بخشیده شده؛ و مبنای این نمایشگاه «دوباره فکر کردن براساس دوباره دیدن» است.
«بنگرید، فکر کنید، دست نزنید!»؛ عبارتی است که در مقابل هر کدام از این آثار، به چشم میخورد. یک قصه، یک عادت، یک ضرب المثل، یک ایده، یا هر چیز دیگری که به عینیت تبدیل شده است و مخاطب را به فکر، تجسم و تخیل وا میدارد.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز شنبه ۲۳ اردیبهشت از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار میشود.
ساعت کار این نمایشگاه هم شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۸ و پنجشنبه ها ۹ تا ۱۲ خواهد بود.
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