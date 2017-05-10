شیخ ماهر حمود: از اسرائیل و حامیانش باکی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت بر حمایت خود از اعتصاب غذای اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

در همین راستا، شیخ «ماهر حمود» رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در خیمه تحصن در بیروت پایتخت لبنان تاکید کرد: از اسرائیل و حامیانش باکی نداریم و تا زمانی که قهرمانانی این چنین داریم، پیروزی برای امت ما رقم خواهد خورد.

اعتصاب غذای سراسری اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بیست و چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت و نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی برای رسیدن به حقوق و خواسته هایشان دست به اعتصاب غذا زده اند و حال جسمی برخی از آنها مساعد نیست.



همچنین «عطاء الله حنا» اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس در قدس اشغالی روز دوشنبه به منظور اعلام همبستگی با اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زد. پیش از این نیز «بطریک لحام» در حمایت از اعتصاب غذای اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده و تاکید کرد بود که متاسفانه مسأله فلسطین در اذهان اعراب غریب است.



در عین حال ائتلاف حمایت از فلسطین و مقابله با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در مراکش اعلام کرد که حدود ۱۵۰۰ فعال مراکشی در بیش از ۳۰ شهر به منظور همبستگی با اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده اند.



روز دوشنبه «اسماعیل هنیه» رهبر جدید حماس تاکید کرد که مساله اسرای فلسطینی در راس اولویت های حماس است و تلاش برای آزادی اسرا از زندان های رژیم صهیونیستی یک وظیفه ملی است.



این در حالی است که «کمال خزیمیه» اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی که پیش از این دست به اعتصاب غذا در زندانهای این رژیم زده بود، به کُما رفت.



پیش از این «سلیم الحص» نخست وزیر اسبق لبنان نیز در اعلام همبستگی با اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا، دست به اعتصاب غذا زد. همچنین قراقع رئیس هیات امور اسرا و آزادگان فلسطینی از پیوستن ۵۰ نفر از رهبران اسیر گروه های فلسطینی به اعتصاب غذای اسرای فلسطینی از روز پنج شنبه گذشته خبر داد. وی همچنین افزود که از جمله اسرای فلسطینی که به اعتصاب غذا خواهند پیوست «نائل البرغوثی» است که ۲۷ سال در زندان های رژیم صهیونیستی دربند بوده و در سال ۲۰۱۱ در چارچوب تبادل «شالیط» از زندان آزاد شد و مجددا در سال ۲۰۱۴ بازداشت گردید.



شب سه شنبه هم گردان های القسام فلسطین به رژیم صهیونیستی ۲۴ ساعت مهلت داد تا به مطالبات اسرای فلسطینی دربند این رژیم پاسخ مثبت دهد. پس از تهدید گردان های قسام، اولین عقب نشینی رژیم صهیونیستی صورت گرفت و دادگاه عالی رژیم صهیونیستی پس از تهدیدات روز گذشته گردان های قسام و مهلت ۲۴ ساعته این گردان ها به این رژیم، در ۱۷ امین روز از اعتصاب غذای سراسری اسرای فلسطینی، اجازه ملاقات وکلای فلسطینی با اسرای اعتصاب کننده غذا را داد.



اخیرا نیز نماینده فلسطین در اتحادیه عرب اعلام کرد که این اتحادیه در روز پنجشنبه برای بررسی اعتصاب غذای گسترده اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی تشکیل جلسه می دهد و شورای اتحادیه عرب نیز روز پنجشنبه با تشکیل این جلسه از سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن خواست کمیته حقیقت یاب بین المللی را به منظور بررسی وضعیت اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی بفرستد.



این در حالی است که وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی در بیانیه ای به تمامی بیمارستان ها اعلام کرده که خود را برای هرگونه احتمالی و الحاق شمار بیشتری از اسرای فلسطینی به جمع اعتصاب کنندگان غذا آماده کنند و سازمان زندان های صهیونیستی در پی مخالفت اتحادیه پزشکان اسرائیل با تغذیه اجباری اسرای فلسطینی که اخیرا وضعیت بسیاری از آنان رو به وخامت نهاده است، قصد دارد برای این کار از پزشکان خارجی کمک بگیرد.



در روزهای اخیر نیز نمایندگان ایتالیا به منظور همبستگی با اسرای اعتصاب کننده غذا در زندان های رژیم صهیونیستی در پارلمان این کشور آب و نمک نوشیدند. همچنین صدها شهروند اردنی امروز جمعه با برپایی تظاهراتی در امان همبستگی خود را با اسرای اعتصاب کننده غذا در زندان های رژیم صهیونیستی اعلام کردند.



از سوی دیگر نظامیان اسرائیلی تظاهرات فلسطینیان در کرانه باختری به منظور همبستگی با اسرای اعتصاب کننده غذا را سرکوب کردند و ده ها نفر به ضرب گلوله زخمی یا بر اثر استنشاق گاز اشک آور دچار خفگی شدند.



حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی از روز ۱۷ آوریل به مناسبت روز اسیر فلسطینی در زندان های اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده اند.



۷۰۰۰ فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی اسیر هستند: ۳۳۰ نفر از اسرا ساکن نوار غزه، ۶۸۰ نفر ساکن قدس و فلسطین اشغالی ۱۹۴۸، ۶۰۰۰ اسیر ساکن کرانه باختری، ۳۴ اسیر از کشورهای مختلف عربی و ۲ اسیر از بلندی های اشغالی جولان هستند.



پیشتر «عیسی قراقع» رئیس کمیته امور اسیران فلسطینی خواستار کمک های بین المللی به اسرای فلسطینی اعتصاب کننده از غذا شد.