دولت اگر مانند ۳ ماه اخیرپروژه افتتاح می کرد، مشکلی باقی نمی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در جمع مردم شهریار اظهار کرد: در هر انتخابات، تصمیمی برای آینده گرفته می شود؛ تفاوت انتخابات در کشور ما با جاهای دیگر، در آن است که کسی که خود را عرضه می کند و آنکه انتخاب می کند، باید بر اساس وظیفه عمل باشد.

وی افزود: از برکات انقلاب اسلامی، قانون اساسی، حضرت امام و شهدا این است که رای در کشور ما تشریفاتی نیست بلکه کاملا واقعی است. مردم با رای خود، کیفیت دستگاه های کشور را مشخص می کنند.

رییسی ادامه داد: سکانداری دستگاه های اجرایی کشور بسیار با اهمیت است. کشور ما ثروتمند و از غنای بالایی به واسطه داشتن ثروت ملی برخوردار است.

وی تصریح کرد: امروز بعد از ۳۸ سال شاهد مشکلاتی در زندگی مردم هستیم. اقتصاد کشور همپای افتخارآفرینی های ما پیش نرفته است. دچار مشکلات مضمنی در نظام بانکی، صادرات و واردات و مالیات هستیم. این شرایط در شان ملت و دولت اسلامی ما نیست. این شرایط باید در شان مردم ایران تغییر کند.

رییسی در ادامه با بیان اینکه نگاه به مردم باید تغییر کند، گفت: اگر به مردم و جوانان میدان بدهیم، می توانیم گره گشا باشند. با امکانات موجود امکان حل مشکلات کشور وجود دارد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: ما به جوانان و مردم می گوییم که نشاط داشته باشید؛ جوانی که کار ندارد، چگونه می تواند نشاط داشته باشد. ما باید به شکل واقعی با زندگی مردم برخورد کنیم. اگر این بیکاری حل نشود، می خواهیم شعار زندگی با نشاط بدهیم؟

رییسی در ادامه با اشاره به مساله قاچاق گفت: اتحادیه های صنفی و تولیدکنندگان باید جایی جمع شوند و برای استانداردسازی به دولت وعده بدهند و از طرف دیگر مردم هم تولید داخلی را استفاده کنند؛ دولت هم باید برای مبارزه با قاچاق به طور جدی وارد میدان شود.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر می توانیم در دنیا حرف بزنیم و دنیا روی ما حساب می کند، به این دلیل است که ملت ایران اهل شهامت و اهل خطر کردن است و به جای اینکه سنگرها را در تهران بگذارد، در سوریه مشغول جنگ با تروریست ها است.

نامزد انتخابات در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به معضل اعتیاد در کشور گفت: قانون گذار، ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را برای اینکه تمام دستگاه ها به خط شوند، با رییس جمهور قرار داده است. آیا اگر ریاست این ستاد با وزیر کشور باشد، همه دستگاه ها به خط می شوند؟ در هر دوره، یک یا دو جلسه از شوراهای عالی برگزار می شود؛ این برخلاف حکمت قانون گذار است.

رییسی در ادامه درباره عملکرد چند ماهه اخیر دولت گفت: بسیاری از مشلات با تلاش حل می شود؛ اگر دولت در تمام ۴ سال گذشته مانند ۲ یا ۳ ماه اخیر، سفر استانی می رفت و پروژه افتتاح می کرد و حقوق ها را افزایش می داد، دیگر مشکلی باقی نمی ماند. این کارها از سوی دولت تبلیغاتی است.

وی در پایان با اشاره به رقیب هراسی دولت گفت: دولت باید به جای عصبانیت به مردم بگوید چه کرده است. کاندیداها می گویند، "باید بشود" اما دولت مستقر باید با صداقت بگوید، چه کرده است.