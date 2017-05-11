خداحافظی علی دایی با نفت پس از قهرمانی/دیگر نفتی وجود نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از کسب قهرمانی در مسابقات جام حذفی که با برتری یک بر صفر نفت برابر تراکتورسازی همراه بود گفت: من این قهرمانی را به پسر بهزاد غلامپور تقدیم می کنم که بیمار بود و پدرش با همه مشکلاتی که داشت در تمرین حضور پیدا می کرد.

وی افزود: بازی خوبی انجام دادیم و مستحق پیروزی بودیم. خدا را شکر می کنم و خدا کمک کرد تا قهرمان شویم. بچه ها به حداقل حقی که داشتند رسیدند.

دایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که معتقد بود این قهرمانی بیشتر سهم او است ادامه داد: من کمترین سهم را در این قهرمانی دارم و خواهش می کنم شما هم این حرف را نزنید. ما برای رسیدن به این عنوان سختی های زیادی کشیدیم و خوشحالم که با تلاش بازیکنان قهرمان شدیم.

وی در مورد اینکه در تیم نفت باقی خواهند ماند گفت: من در رختکن از بازیکنان خداحافظی کردم و از ورزشگاه که بیرون بروم دیگر سرمربی نفت نخواهم بود. رفتن از نفت برای من سخت نیست و تنها به خاطر جدایی از بازیکنان است که برایم سخت است.

علی دایی در مورد اینکه برای فصل آینده چه برنامه ای دارید گفت: اجازه بدهید چند روزی استراحت کنم تا بعدا در این مورد فکر کنم. الان که خدمت شما هستم هیچ برنامه ای برای آینده ندارم.

وی افزود: این قهرمانی را به کسانی تقدیم می کنم که تیم را رها کردند و رفتند. الان خوشحال باشند که نفت قهرمان شده و من هم دارم از نفت می روم. هیچکس ما را حمایت نکرد و همه ما را تنها گذاشتند. مطمئن باشید که از فردا نفتی وجود نخواهد داشت و این مایه تاسف است که تیم قهرمان جام حذفی را باید فراموش کرد.