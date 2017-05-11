به دایی و بازیکنان تبریک می گویم/ روزهای سخت به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان مبعلی پس از قهرمانی در جام حذفی کشور برابر تراکتورسازی گفت: دو تیم بازی زیبایی را از خود به نمایش گذاشتند اگر چه کیفیت نامطلوب زمین و گرمای هوا در روند کاری دو تیم تاثیرگذاشته بود اما بازیکنان دو تیم تا آنجا که توان داشتند تلاش کردند تا بتوانند به قهرمانی دست پیدا کنند.

وی تاکید کرد: در دقایق پایانی به یک گل زیبا دست پیدا کردیم و توانستیم آن را حفظ کنیم و در پایان هم جام را بالای سر ببریم.

مبعلی در خصوص مشکلات این فصل نفت تهران نیز گفت: اینقدر در این خصوص صحبت کردیم که فکر می کنم همه از این مشکلات با خبر هستند و می دانند چه اتفاقاتی در نفت تهران رخ داد. ما یک فصل را بدون حمایت پشت سر گذاشتیم، نه پولی دریافت کردیم، نه حمایتی از ما انجام شد اما تنها وحدت، همدلی و رفاقتی که بین کادر فنی و بازیکنان وجود داشت باعث شد تا در جام حذفی به قهرمانی دست پیدا کنیم.

هافبک نفت تهران در پاسخ به این پرسش که برای فصل آینده چه تصمیمی گرفته اید، گفت: هنوز زود است که در این خصوص صحبت کنم و باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی در پایان و پاسخ به پرشس دیگری که آیا فصل آینده در نفت خواهید ما یا نه گفت: مگر نفتی هم مانده که در آن باقی بمانیم.