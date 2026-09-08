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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۳

بررسی درخواست استقلال برای دریافت جام قهرمانی لیگ برتر

بررسی درخواست استقلال برای دریافت جام قهرمانی لیگ برتر

با اعلام سازمان لیگ، درخواست باشگاه استقلال برای دریافت جام قهرمانی لیگ بیست و پنجم در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، حجت اله بهمنی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی و سخنگوی سازمان لیگ فوتبال ایران، در خصوص اهدای جام قهرمانی فصل گذشته به باشگاه استقلال اظهار داشت: جناب آقای حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ روز گذشته به درستی به مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون در مورخ (۳۰ خرداد ۱۴۰۵ ) اشاره داشتهکه اشعار می دارد باتوجه به نیمه تمام ماندن مسابقات لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ ادامه مسابقات برگزار نگردد و قهرمانی برای این فصل اعلام نشود

همچنین وی افزود: به تازگی باشگاه استقلال درخواستی برای دریافت جام قهرمانی ارائه کرده است و مقرر شد که این درخواست مجددأ در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود.

کد مطلب 6940722

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