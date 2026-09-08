بررسی درخواست استقلال برای دریافت جام قهرمانی لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، حجت اله بهمنی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی و سخنگوی سازمان لیگ فوتبال ایران، در خصوص اهدای جام قهرمانی فصل گذشته به باشگاه استقلال اظهار داشت: جناب آقای حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ روز گذشته به درستی به مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون در مورخ (۳۰ خرداد ۱۴۰۵ ) اشاره داشتهکه اشعار می دارد باتوجه به نیمه تمام ماندن مسابقات لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ ادامه مسابقات برگزار نگردد و قهرمانی برای این فصل اعلام نشود

همچنین وی افزود: به تازگی باشگاه استقلال درخواستی برای دریافت جام قهرمانی ارائه کرده است و مقرر شد که این درخواست مجددأ در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود.