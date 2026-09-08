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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۱

مقام اسبق اسرائیل: به سمت پایان پروژه صهیونیستی حرکت می‌کنیم

مقام اسبق اسرائیل: به سمت پایان پروژه صهیونیستی حرکت می‌کنیم

رئیس اسبق شاباک از نبود هدف سیاسی در جنگ افروزی های تل آویو و حرکت آن به سمت پایان پروژه صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، عامل ایالون رئیس اسبق سرویس امنیت عمومی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک اذعان کرد که این رژیم به پیروزی کامل در جنگ های خود نرسیده چرا که حماس و حزب الله همچنان فعال هستند و می توانند تل آویو را تهدید کنند.

وی اضافه کرد که نبود هدف سیاسی در جنگ یکی از مشکلات اساسی اسرائیل به شمار می رود و در نهایت به پیروزی ختم نمی شود.

ایالون هشدار داد که رژیم صهیونیستی در نبرد افکار عمومی و مشورعیت بین المللی شکست خورده و قدرت نظامی به تنهایی نمی تواند تفکرات و ایدئولوژی را شکست دهد. تداوم جنگ بدون ارائه چشم اندازی سیاسی برای فلسطینی ها به این معنی است که اسرائیل به سمت پایان پروژه صهیونیستی حرکت می کند.

کد مطلب 6940731

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      1 1
      پاسخ
      ننگ ابدی بر شما

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