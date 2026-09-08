توقیف پژو ۴۰۵ با بیش از ۵۲۰ میلیون ریال خلافی در بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی دم‌چنار یاسوج حین گشت‌زنی و با هدف برقراری نظم و امنیت، به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ که پلاک آن دستکاری شده بود، مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام استعلام‌های لازم دریافتند این خودرو علاوه بر داشتن حکم قضایی، بیش از ۵۲۰ میلیون ریال خلافی دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد تصریح کرد: خودرو با هماهنگی مقام قضایی و در اجرای ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

گرجیان با تأکید بر برخورد قانونی پلیس با رانندگان متخلف، از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، در کنترل ترافیک و کاهش حوادث رانندگی مشارکت کنند.

وی همچنین از رانندگان خواست از انجام رفتارهای پرخطر و مخاطره‌آمیز در هنگام رانندگی خودداری کرده و قوانین راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرند.