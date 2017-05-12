ششمین جشنواره فیلم شهر فراخوان داد / برگزاری در مردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، این جشنواره در چهار بخش: ملی، بین‌الملل، محله و جنبی به دبیری سیدعلی احمدی در نیمه اول مردادماه ۹۶ برگزار خواهد شد و مهلت ثبت‌نام آثار تا ۲۵ خردادماه از طریق سایت جشنواره به آدرس www.urbanfilmfest.org تعیین شده است.

دوره قبل جشنواره فیلم شهر خردادماه ۹۴ برگزار شد و قرار بود دوره ششم نیز بر اساس تقویم مصوب، ابتدای خردادماه جاری برگزار شود، اما به دلیل برگزاری انتخابات و پس از هماهنگی با سازمان سینمایی، این جشنواره بین‌المللی به مردادماه جاری موکول شد.

تیم بین‌الملل جشنواره ششم شهر از سه ماه گذشته کار خود را آغاز کرده است.

متن فراخوان ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به این شرح است:

موسسه تصویر شهر، با هدف نمایش آثار داخلی و خارجی با محوریت نقش شهر در زندگی انسان و پاسداشت تلاش سینماگران و همچنین ترویج اخلاق، مهربانی و همدلی در آثار سینمایی و تصویری، «ششمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم شهر» را در چهار بخش «مسابقه سینمای ایران»، «مسابقه سینمای بین‌الملل»، «محله» و «جنبی» در مردادماه ۱۳۹۶ در شهر تهران برگزار می‌کند.

الف/ مسابقه سینمای ایران:

بخش مسابقه سینمای ایران شامل آثار «داستانی»، «مستند» و «پویانمایی» است.

موضوعات:

آثاری که منطبق با موضوعات زیر باشند می‌توانند جهت شرکت در جشنواره ثبت‌نام کنند:

۱: اشاعه حقوق و اخلاق شهروندی

۲: به تصویرکشیدن تغییرات فرهنگی نامطلوب و آسیب‌های ناشی از آن

۳: تحکیم بنیان خانواده و بیان جنبه‌های مثبت افزایش جمعیت

۴: توجه به نقش خاطرات در هویت‌بخشی شهری

۵: توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی (زندگی، معماری و آداب و سنن شهری)

۶: انعکاس رویکردها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در زندگی شهری

۷: توجه به حفظ و احیای محیط زیست در زندگی شهری

۸: مشارکت جمعی در راستای حل مشکلات اجتماعی

۹: توجه به آسیب‌های اجتماعی و نقد تصویری

۱۰: آثار مرتبط با پایتخت ایران با محوریت تهران‌شناسی و تهران‌نگاری

فیلم‌های داستانی بلند:

همه فیلم‌های داستانی منطبق با موضوعات جشنواره و زمان بالای ۶۰ دقیقه می‌توانند در این بخش حضور یابند.

* توجه: لازم است در این بخش صاحب اثر، سینمایی یا غیرسینمایی بودن فیلم را در فرم آنلاین علامت‌گذاری کند.

جوایز:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم نامه

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول زن

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول مرد

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی یا هنری

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم برای تهیه‌کننده

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران‌شناسی و تهران‌نگاری

- هیات داوران می‌توانند در این بخش یک جایزه ویژه شامل تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا کنند.

فیلم‌های داستانی و پویانمایی کوتاه و نیمه بلند

فیلم‌های داستانی و پویانمایی کوتاه و نیمه بلند منطبق با موضوعات جشنواره که زمان آن‌ها حداکثر ۶۰ دقیقه باشد، در این بخش پذیرفته می‌شوند.

جوایز:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلمنامه

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی یا هنری

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی فیلم داستانی کوتاه یا نیمه بلند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی پویانمایی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم برای تهیه‌کننده

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران‌شناسی و تهران‌نگاری

هیات داوران می‌توانند در این بخش یک جایزه ویژه، شامل تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا کنند.

فیلم‌های مستند بلند:

فیلم‌های مستند همسو با موضوعات جشنواره با زمان بیش از ۶۰ دقیقه می‌توانند در این بخش شرکت کنند.

فیلم‌های مستند کوتاه و نیمه بلند:

فیلم‌های مستند همسو با موضوعات جشنواره تا سقف ۶۰ دقیقه می‌توانند در این بخش شرکت کنند.

جوایز:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین تحقیق و پژوهش

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی یا هنری

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی مستند کوتاه یا نیمه بلند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی مستند بلند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم برای تهیه‌کننده

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران‌شناسی و تهران‌نگاری

هیات‌داوران می‌توانند در این بخش یک جایزه ویژه، شامل تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا کنند.

ب/ مسابقه سینمای بین‌الملل:

بخش بین‌الملل ششمین جشنواره فیلم شهر، با هدف شناسایی آثار خلاق و تاثیرگذار سینمای جهان در حوزه شهر و ایجاد فضایی برای تبادل تجربه‌ها و ایده‌ها میان شهرهای جهان، در سه بخش «مسابقه بین‌الملل»، «نمایش‌های ویژه» و «کارگاه‌های تخصصی» برگزار می‌شود.

منتخبی از آثار راه یافته به بخش مسابقه ملی، توسط هیات انتخاب به بخش بین‌الملل معرفی خواهند شد.

جوایز:

بخش مسابقه فیلم‌های بلند داستانی و مستند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلمنامه یا تحقیق و پژوهش

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی یا هنری

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول زن

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول مرد

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی داستانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی مستند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم بلند داستانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم بلند مستند

بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم داستانی کوتاه

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم مستند کوتاه

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار جایزه نقدی به بهترین فیلم انیمیشن کوتاه

ج/ بخش محله:

بخش محله ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با هدف ثبت آثار خلاقانه و فیلم‌های زیبا و تأثیرگذار از زوایای مختلف شهرهای ایران، در دو بخش «مسابقه» و «ویژه» برگزار می‌شود.

به منظور حمایت از شرکت‌کنندگان، علاوه بر اهدای جایزه، برگزیدگان و استعدادهای درخشان این بخش از جشنواره، در کارگاه‌های آموزش حرفه‌ای فیلمسازی کوتاه که در موسسه تصویر شهر و توسط سینماگران شاخص برگزار می‌شود، حضور خواهند یافت.

بخش مسابقه:

این بخش با هدف تولید و دریافت آثار کوتاه «موبایلی» و «مستند» شهروندی برگزار می‌شود و در برگیرنده آثاری است که با موضوعات زیر و در ایران تولید شده باشند:

موضوعات:

- خانواده ایرانی در محیط شهری

- یک روز زندگی در شهر

- امنیت شهر

- یاران شهروندان: به تصویرکشیدن خدمات نیروهای امدادی و انتظامی در شهرها (آتش نشانان، هلال احمر، رفتگران، پلیس، راهنمایی و رانندگی و...)

- مشارکت جمعی در راستای حل مشکلات اجتماعی

- هر موضوعی که مسائل شهری را در بر گیرد.

جوایز:

در بخش اصلی به ۲۵ نفر از منتخبان جوایزی به شرح زیر اهدا خواهد شد:

۱- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی به پنج نفر به عنوان رتبه اول

۲- لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به ۱۰ نفر دوم به عنوان رتبه دوم

۳ - لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال به ۱۰ نفر سوم به عنوان رتبه سوم

بخش ویژه «شهر تهران»

فیلم‌های داستانی و یا مستندهای خلق شده با موضوع تهران، علاوه بر بخش اصلی، در این بخش نیز بررسی و داوری می‌شوند.

* تمامی علاقمندان فارغ از اینکه در تهران زندگی می‌کنند یا خیر، می‌توانند در این بخش شرکت کنند.

اولویت انتخاب آثار در این بخش با فیلم‌هایی است که موضوعات، مشکلات و مسائل شهر تهران را در بستری زیبا و تأثیرگذار به تصویر کشیده باشند.

جوایز:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی به پنج نفر به انتخاب هیأت داوران.

د/ بخش جنبی:

این بخش غیررقابتی فرصتی است برای تبادل اندیشه‌ها و تجربه‌های هنرمندان داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار فیلمسازان که شامل نمایش ویژه، بزرگداشت، مرور آثار، نشست‌های تخصصی و... است.

مقررات خاص بخش مسابقه جشنواره:

پس از راه‌یابی آثار به بخش مسابقه، ارائه موافقت‌نامه کتبی تهیه‌کننده برای شرکت در جشنواره الزامی است.

اعضای هیات انتخاب و داوری از میان سینماگران و کارشناسان فنی و هنری انتخاب خواهند شد.

آن دسته از فیلم‌های سینمایی که قبل از برگزاری جشنواره اکران عمومی شده باشند، در صورت انتخاب در جدول نمایش جشنواره قرار نمی‌گیرند و فقط داوری می‌شوند.

فیلم‌های ارائه شده باید دارای تیتراژ باشند و ذکر سال تولید در تیتراژ الزامی است.

۵ – فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه باید دارای نسخه زیرنویس انگلیسی بوده و با زیرنویس در جشنواره به نمایش در می‌آیند.

۶- دبیرخانه مجاز است سه دقیقه از آثار ارسال شده در بخش مسابقه و یک دقیقه از آثار ارسال شده در بخش محله را به منظور اطلاع‌رسانی و معرفی بخش‌های مختلف در اختیار صدا و سیما، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای قرار دهد.

مقررات خاص بخش محله:

زمان فیلم‌های ارسالی می‌بایستی حداکثر ۲ دقیقه (۱۲۰ ثانیه) باشند.

فیلم‌های متقاضی شرکت در بخش مسابقه محله امکان حضور و شرکت را در بخش مسابقه جشنواره فیلم شهر ندارند.

علاقمندان می‌توانند فیلم‌های خود را با گوشی تلفن‌های همراه و یا دوربین تصویربرداری ثبت و تولید کنند.

داوری آثار راه‌یافته به بخش مسابقه، توسط گروهی از متخصصان حوزه شهری و سینما انجام می‌شود.

دبیرخانه جشنواره، ارسال‌کننده اثر را صاحب اثر تلقی می‌کند. در صورت اثبات خلاف آن در هر مرحله، اثر ارسالی حذف شده و مسئولیت حقوقی آن متوجه ارسال‌کننده خواهد بود.

مقررات عمومی:

آخرین مهلت ثبت‌نام و تحویل آثار: ۲۵/۰۳/۱۳۹۶

تاریخ تولید آثار جهت شرکت در بخش‌های مختلف جشنواره از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ است که در پنجمین جشنواره فیلم شهر شرکت نکرده باشند.

محدودیتی در تعداد آثار ارسالی برای متقاضیان وجود ندارد.

نسخه بازبینی هیات انتخاب به صورت DVD، به همراه فرم کامل شده که قبلا به صورت اینترنتی ثبت و کد رهگیری دریافت نموده‌اند در تاریخ مقرر به دبیرخانه تحویل شود.

یک قطعه عکس صحنه (نمای فیلم) با کیفیت ۱۰۰۰*۱۵۰۰ پیکسل و عکس کارگردان با کیفیت ۳۰۰*۲۵۰ پیکسل در هنگام ثبت نام باید بارگذاری شود.

کد رهگیری، نام فیلم، نام فیلمساز و مدت زمان فیلم و شماره تلفن کارگردان به طور کامل بر روی نسخه ارائه شده، درج شود.

پس از راه‌یابی آثار به جشنواره، امکان خارج کردن آن از برنامه وجود ندارد.

حداکثر یک هفته پس از اعلام اسامی منتخبان، اصل آثار می‌بایست به دفتر جشنواره ارائه شوند.

لازم است بر روی هر لوح فشرده فقط یک عنوان فیلم ارسال شود.

لازم به ذکر است نسخه ارسالی فیلم برای بازبینی عودت داده نخواهد شد.

۱۱- به آثاری که به بخش­های مختلف راه یافته‌اند، گواهی شرکت داده می‌شود.

۱۲- تکمیل فرم و ارسال اثر در جشنواره به معنای قبول مقررات اعلام شده است.

۱۳- هیچکدام از جوایز به طور هم ارزش به دو فیلم تعلق نخواهند گرفت.

۱۴– اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته‌ای که در مقررات حاضر پیش‌بینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات، با دبیر جشنواره است.

تلفن دبیرخانه: ۲۳۱۶۱۶۹-۲۳۱۶۱۵۸

وب سایت جشنواره: www.urbanfilmfest.org

پست الکترونیک: info@urbanfilmfest.org

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای بزرگراه نیایش، پردیس سینمایی ملت، طبقه منفی یک، کد پستی: ۱۹۹۵۶۱۴۳۳۴، دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم شهر.