به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک، اظهار داشت: این وعده خداوند است که روزی مظلومان بر مستکبران پیروز می شوند و ظلم برچیده می شود، وعده خداوند حتما روزی تحقق خواهد یافت که آن روز در تمام دنیا مردم طعم عدالت و امنیت را خواهند چشید.

وی افزود: امروز ملت های مظلوم در دنیا با اسلحه های مستکبران و زورگویان به خاک و خون کشیده می شوند و گرگ های گرسنه به جان مظلومان افتاده اند اما آن روز که وعده الهی محقق شود، صبح پیروزی و نوید آزادی و آزادگی خواهد بود و آن روز دور نیست.

ضرورت کسب آمادگی اعتقادی، اخلاقی و تربیتی در دوران انتظار

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: همه ما وظیفه داریم در دوران انتظار، زمینه را برای تحقق وعده الهی و برقراری عدالت جهانی مهیا کرده و آمادگی اعتقادی، اخلاقی، تربیتی در خود ایجاد کنیم.

دری نجف آبادی با اشاره به روز سربازان گمنام امام زمان(عج) اظهار داشت: سربازان گمنام امام زمان(عج) با هوشیاری و مسئولیت پذیری خود، امنیت، عزت و اقتدار نظام اسلامی را محقق کرده اند و با چشم بینا و گوش شنوای آنها، دشمنان موفق به دسیسه چینی برای نفوذ، ضربه زدن به نظام اسلامی و ایجاد فتنه نخواهند شد.

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: باید بدانیم این نظام اسلامی در دست ما امانت امام زمان(عج)، شهدا و امام راحل است که باید از آن صیانت کنیم و یک لحظه غفلت و بی توجهی نسبت به دشمنان اسلام، منافقان، عناصر آنها و اهدافی که دنبال می کنند روا نیست.

به دشمن و مزدورانش اجازه تکرار فتنه ۸۸ را نخواهیم داد

وی با اشاره به انتخابات پیش رو نیز خاطرنشان ساخت: ما هرگز سال ۸۸ را فراموش نمی کنیم که دشمنان نظام اسلامی و عناصر مزدور چندین ماه در کشور ناامنی ایجاد کردند و نباید اجازه دهیم این فتنه ها دوباره تکرار شود.

دری نجف آبادی ادامه داد: برخی عناصر مساله دار به دنبال اینگونه مسائل و ایجاد جنجال و دعوا هستند تا از این طریق مشهور شوند و می خواهند مرده های سیاسی را دوباره زنده کنند، اما آحاد مردم باید در این زمینه هوشیار باشند و نگذارند فتنه های قبلی دوباره مجالی برای بروز پیدا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: مردم بایستی با تحقیق و شناخت کامل، افراد اصلح را در انتخابات ریاست جمهوری و شورا تشخیص دهند و با آگاهی پای صندوق های رای حضور یابند.

امام جمعه اراک افزود: نباید اجازه دهیم به خاطر کسب رای، دین فروشی شده و بی اخلاقی و اختلافات در جریان انتخابات میان مردم فاصله بیاندازد چرا که دشمنان و مزدوران آنها به دنبال چنین مسائلی برای سوء استفاده هستند.

برگزیدگان مردم در انتخابات، خیانت در امانت نکنند

وی اضافه کرد: افرادی که در انتخابات با رای مردم برگزیده می شوند باید بار سنگین امانت را بر دوش خود احساس کنند و در امانتی که ملت به آنها سپرده است، خیانت نکنند، این خیانت به هیچ وجه قابل بخشش نیست، چرا که پای حق الناس در میان است.

ادری نجف آبادی با اشاره به روز اعلام موجودیت اسرائیل به عنوان روز «نکبت»، بیان کرد: با رشادت شهدای فلسطینی و عنایات خداوند بزرگ، امروز اسرائیل دیگر آن قلدر ده سال پیش نیست و در برابر حزب الله و بیداری اسلامی در منطقه، دیگر قدرتی ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: از جنایت های اسرائیل در منطقه تبری می جوییم و با جوانان فلسطینی که در زندان های رژیم اشغالگر و متجاوز صهیونیستی در بند هستند همدردی می کنیم و امیدواریم وعده الهی در برچیدن ظلم از روی زمین و ظهور حضرت قائم(عج) هر چه زودتر محقق شود.

دری نجف آبادی همچنین به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و ایام ضیافت الهی و آمادگی هر چه بیشتر مساجد استان در این ایام تاکید کرد.