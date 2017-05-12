چگونه از ۱۱۴ اسکله رسمی کالای قاچاق وارد می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، سخنان سید مصطفی هاشمی طبا نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مناظره سوم نامزدها با موضوع اقتصادی از دقایقی پیش آغاز شد.

هاشمی طبا در نقد سخنان جهانگیری/ ورود این حجم کالای قاچاق به کشور جای بسی تاسف دارد

سید مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به اظهارات اسحاق جهانگیری کاندید دیگر انتخابات در آخرین مناظره تلویزیونی اظهار داشت: برای کشوری که استقلال آن توسط شهدا، رزمندگان و مرزداران ما تضمین شده ورود این حجم کالای قاچاق به کشور جای بسی تاسف دارد.

وی با بیان اینکه در روزنامه های ما نوشته شده است که قاچاق کالا از ۱۱۴ اسکله به طور رسمی صورت می گیرد، افزود: این مسئله در هیچ کجای دنیا قابل درک نیست که کسانی می توانند به طور رسمی قاچاق وارد کشور کنند.

هاشمی طبا تصریح کرد: همچنان تاکید بر این است که گمرک مبادی خود را محکم کرده است، من تقاضا دارم کسانی که اطلاعات بیشتری در خصوص چرایی ورود این حجم کالای قاچاق از ۱۱۴ اسکله و اینکه چرا جلوی آنها گرفته نمی شود، دارند به مردم بگویند.

هاشمی طبا در نقد سخنان میرسلیم/ باید بتوانیم کالاهای تولیدی خود را صادر کنیم

هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهور در پاسخ به اظهارات میرسلیم نامزد دیگر انتخابات در خصوص صادرات نفتی در کشور، گفت: در زمان تصدی گری من صادرات نفت ۴۰۰ دلاری به ارزش ۵ میلیارددلار رسید که این همزمان بود با تشکیل ۵۰ نمایشگاه داخلی و خارجی و در آنها شرکت داشتیم.

وی افزود: خوشحالم که امروز صادرات نفتی ما به ۴۵ میلیارد دلار رسیده که با ارزش افزوده تقریبا صد درصد است و باید به این مسئله افتخار کنیم، اما اگر بخواهیم صادرات را به معنای واقعی آن انجام دهیم باید بهترین کالا را تولید کنیم.

هاشمی طبا افزود: باید بتوانیم کالاهای تولیدی خود را صادر کنیم و زمانی که توانستیم چنین کاری انجام دهیم دیگر به دنبال ایجاد مشاغل کوچک و بنگاههای زودبازده در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نخواهیم بود.

هاشمی طبا در نقد سخنان روحانی

سید مصطفی هاشمی طبا در نقد صحبت های حسن روحانی نامزد دیگر انتخابات در خصوص مسئله نظام بانکداری افزود: بدون تردید مشکلات امروز سیستم بانکی ما از دولت و دولت های قبلی به ارث رسیده است و اینکه گفته می‌شود پای دولت قبلی را به میان نکشیم این طور بخشی از تاریخ را نادیده می گیریم. ما نباید دورانی از تاریخ را قطع کنیم و دوران بعد از آن را مورد بررسی قرار بدهیم.

وی ادامه داد: نظام بانکداری به اصطلاح اسلامی ما یک نظام بانکداری اروپایی است که در آن عقود اسلامی را به عنوان پوشش بر آن سوار کردیم و کسی از کارمندان و از مشتریان نمی داند که چه قراردادهایی را امضا می کند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: اگر قرار است بانکها به تولید، تجارت و صادرت بپردازند باید عملکرد شفافی داشته باشد وگرنه همانطور که بانکهای ما به عنوان موسسات مالی تو بانکداری تبدیل شده اند در آینده هم به همین روال طی خواهند کرد.

باید تولیداتی داشته باشیم که قابل صادر کردن باشد

هاشمی طبا در پاسخ به این سئوال که برنامه دولت شما در خصوص رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار چه خواهد بود، بیان کرد: عظمت، استقلال و آینده ایران بر اساس تولید و امکانات مختلف در کشور فراهم می آید و زیربنای همه این موارد هم در درجه اول اولویت حفظ ایران است که باید همچون دوران دفاع مقدس که کشور را اداره کردیم به این امر هم بپردازیم.

نامزد انتخابات افزود: ما پس از آن دوران چه کردیم، ما محیط زیست ایران، نفت، گاز، جنگل را در کشور تخریب کردیم. بنابراین اولین تلاش برای این مسئله باید احیا و مدرنیزاسیون سیستم کشاورزی باشد که به آینده زندگی ما بر می گردد.

وی با بیان اینکه باید سرمایه ها را تجمیع کنیم و از آن در جهت افزایش تولید و صادرات استفاده کنیم، تصریح کرد: ما باید تولیداتی داشته باشیم که قابل صادر کردن باشد و نباید انتظار داشته باشیم که پیشرفت در زمینه صنایع با ایجاد بنگاههای زودبازده حاصل شود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پایان خاطرنشان کرد: ما باید رونق تولید، صنعت و اصلاح کشاورزی را در دستور کار داشته باشیم و در درجه اول اولویت هم حفظ ایران و توجه به امر افزایش تولید و صادرات را مد نظر داشته باشیم.

باید کاری کنیم که صنعت و تولیدات ما به سمت صادرات برود

سید مصطفی هاشمی‌طبا نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اظهار داشت: آقای میرسلیم استاد سؤال پرسیدن هستند، بد نیست به این سؤال من جواب بدهند که ایشان زمانی ۱۵ سال رئیس هیأت مدیره یک شرکت موتورسازی بودند، در آن مقطع زمانی چه تحولی را در آن شرکت ایجاد کردند؟

وی ادامه داد: ما باید کاری کنیم که صنعت و تولیدات ما به سمت صادرات برود، اگر صنعت ما به جای آنکه بر مبنای صادرات باشد، فقط رفع نیازهای داخلی را مد نظر داشته باشد، اهداف اقتصاد مقاومتی به طور کامل رعایت نشده است.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: اینکه گفته می‌شود بسیاری از صنایع ما امروز غیرفعال و خوابیده است، به این دلیل است که آنها دچار فرسودگی تکنولوژیکی شده‌اند و توان صادر کردن محصولات خود را ندارند.

وی با بیان اینکه در صنعت و کشاورزی، ایجاد اشتغال به آن معنا که باید باشد را نداریم، گفت: من معتقدم ایجاد اشتغال باید از طریق توسعه توریسم باشد که می‌توانیم از این طریق ایجاد اشتغال داشته باشیم.

هاشمی‌طبا تصریح کرد: برخی از آقایان می‌گویند می‌توانند فلان مقدار ایجاد شغل کنند، من هم اینجا اعلام می‌کنم می‌توانم ماهی یک میلیون شغل ایجاد کنم، اما این شغل‌ها پایدار نخواهد بود؛ بنابراین این صحبت‌ها و وعده‌ها صحیح نیست.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از کارهایی که امروز می‌توانیم انجام دهیم، صادرات خدمات مهندسی نیرو، نفت و برق است. باید تولیدات داخلی را مورد حمایت قرار دهند تا بتوانند کالاها و تولیدات خود را صادر و با بازار جهانی رقابت کنند.

وی گفت: تمام شرکت‌های ما باید این مسئله را مد نظر داشته باشند که مشتری در بازار جهانی پیدا کنند و به صادرات برسند؛ نه اینکه کالای خود را صرفاً در ایران به فروش برسانند.

هاشمی‌طبا با بیان اینکه از طرفی می‌گوییم نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم و از طرفی در رسانه‌هایمان هر قرارداد خارجی را به نفع کشورهای خارجی قلمداد می‌کنیم، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی هم باید جهت انجام کاری که در کشور ما انجام می‌دهند، منتفع شوند؛ بنابراین این‌طور صحبت کردن در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی صحیح نیست.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در نقد اظهارات رئیسی نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری گفت: منابع درآمدی که آقای رئیسی می‌گویند پیش‌بینی کرده‌ام، بفرمایند از کجا است. دولت قبل ۴۵ هزار تومان در ماه یارانه به مردم داد، میوه و کالاهای دیگر چند برابر شد.

وی تصریح کرد: اگر امروز هم بخواهیم به مردم ۲۵۰ هزار تومان یارانه بدهیم، درواقع ۸۵۰ هزار تومان از جیب آنها بیرون می‌آوریم و نتیجه آن، چند برابر شدن کالاهای مورد نیاز مردم در جامعه است.

هاشمی‌طبا با بیان اینکه دولت فعلی این توفیق را داشت که تورم را متوقف کند، گفت: اینکه بخواهیم به دلیل علاقه برخی از مردم به دریافت یارانه بگوییم که به آنها فلان میزان یارانه می‌دهیم، کار درستی نیست و باید آقایان بگویند منابع تأمین این میزان پول چیست.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: منابع درآمد و هزینه دولت مشخص است و کسی نمی‌تواند بگوید که بیشتر از آن میزان مشخص که توسط مجلس به دولت ابلاغ شده است، به مردم یارانه می‌دهد.

هاشمی طبا در نقد اظهارات قالیباف/ باید به اقتصاددانان و بازرگانان توجه بیشتری داشته باشیم

سیدمصطفی هاشمی طبا در نقد اظهارات محمدباقر قالیباف نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: اسناد ۱۴۰۴ از جمله اسناد بالادستی کشور است، ما باید به حرف علمی عاقلان اقتصادی گوش کنیم و نه آنکه بر اساس داده هایی که به ما می رسد بخواهیم علم را تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه در زمان تحریم ها برای پُز دادن و اینکه بگوییم تحریم ها اثری بر ما نداشته است از تحریم کنندگان کالا وارد کردیم، اظهار داشت: این طریقه صحیح کشورداری نیست و امروز هم ما نباید با سیاه نمایی جامعه بگوییم که کشور در وضعیت نابسامانی قرار دارد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: با این طریقه سیاه نمایی که ما از این تریبون بدترین آن را به نمایش درآورده ایم نمی توان اصلاح جامعه را انتظار داشت.

وی افزود: باید به اقتصاددانان و بازرگانان توجه بیشتری داشته باشیم و به امر افزایش تولید و صادرات بپردازیم و در جهت توسعه کشور از همه چیز خود بگذریم وگرنه در سال ۱۴۲۵ هم به اهداف ۱۴۰۴ نخواهیم رسید.

با اعلام دارایی نامزدها مخالفم

سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که برنامه شما جهت اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از تولید و اشتغال در کشور چیست، اظهار داشت: ابتدا لازم می بینیم مخالفت خود را نسبت به اعلام دارایی نامزدها مطرح کنم چرا که اولا این اعلام به مردم قانونی نیست و دوم اینکه ملاک فقیر بودن و دارا بودن در انتخاب رئیس جمهور شاخص نیست.

وی ادامه داد: از نامزدهای انتخاباتی که می خواهند در عوض اعلام دارایی های خود بگویند چه کسانی و به چه میزان هزینه های ستادهای انتخاباتی آنها را تامین کرده اند.

هاشمی طبا افزود: ما در خصوص مالیات ها باید درآمدهای واقعی افراد را شناسایی کنیم، حدود ۴۰ درصد کسانی که مالیات پرداخت نمی کنند در زمره مالیات دهندگان قرار ندارند لذا باید سیستم مالیاتی کشور را از اساس اصلاح کنیم.

دولت ها باید به اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی بپردازند

سید مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جمع بندی اظهارات خود در آخرین مناظره تلویزیونی اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس اگر امام به مردم می گفتند که چون من شما را دوست دارم شما برای حفظ جان خود به پناهگاهها بروید آن اتفاقات خوبی که شاهدش بودیم هرگز رخ نمی داد.

وی با بیان اینکه ما نباید برای گرفتن 4 رای از مردم، خود را به عنوان بزرگترین دوستدار مردم معرفی کنیم، تصریح کرد: از برخی آقایان نامزدها سئوال می پرسیم که در خصوص تامین منابع مالی یارانه 3 برابری که وعده اش را می دهند بگویند و آنها پاسخ می دهند که منابع آماده است.

هاشمی طبا گفت: من معتقدم که حفظ ایران به عنوان اولویت دولت ها باید در دستور کار قرار بگیرد، من به جای تظاهر به دوست داشتن فقرا گفتم که باید از همه مردم بویژه محرومین، خانواده های مستعضف، معلولین و ناتوانان در جامعه حمایت کرد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پایان خاطرنشان کرد: دولت ها باید به اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش تولید به منظور صادرات و همچنین ایجاد اشتغال پایدار برای حفظ ایران، بپردازند.