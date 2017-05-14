پیروزی تیم رم مقابل یوونتوس/ خبری از قهرمانی زودهنگام نشد!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رم و یوونتوس حساس ترین بازی هفته سی و ششم رقابتهای سری آ ایتالیا را یکشنبه شب در ورزشگاه المپیکو برگزار کردند که این دیدار با پیروزی ۳ بر یک تیم رم خاتمه یافت.

در نیمه نخست دو بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد. ابتدا لمینا در دقیقه ۲۱ تیم یووه را پیش انداخت اما دانیه ده روسی در دقیقه ۲۵ کار را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم نیز تیم رم توسط استفان الشعراوی (۵۶) و راجا نایگولان (۶۵) به گل رسید تا به بردی ارزشمند دست یابد.

بدین ترتیب تیم رم ۸۱ امتیازی شد و به رده دوم جدول بازگشت. یوونتوس نیز با ۸۵ امتیاز در صدر جدول باقی ماند و نتوانست قهرمانی زودهنگام خود را مسجل کند.