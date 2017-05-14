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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱:۲۱

هفته سی و ششم سری آ؛

پیروزی تیم رم مقابل یوونتوس/ خبری از قهرمانی زودهنگام نشد!

پیروزی تیم رم مقابل یوونتوس/ خبری از قهرمانی زودهنگام نشد!

تیم فوتبال رم با پیروزی خانگی برابر یوونتوس مانع برپایی جشن زودهنگام قهرمانی توسط شاگردان آلگری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رم و یوونتوس حساس ترین بازی هفته سی و ششم رقابتهای سری آ ایتالیا را یکشنبه شب در ورزشگاه المپیکو برگزار کردند که این دیدار با پیروزی ۳ بر یک تیم رم خاتمه یافت.

در نیمه نخست دو بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد. ابتدا لمینا در دقیقه ۲۱ تیم یووه را پیش انداخت اما دانیه ده روسی در دقیقه ۲۵ کار را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم نیز تیم رم توسط استفان الشعراوی (۵۶) و راجا نایگولان (۶۵) به گل رسید تا به بردی ارزشمند دست یابد.

بدین ترتیب تیم رم ۸۱ امتیازی شد و به رده دوم جدول بازگشت. یوونتوس نیز با ۸۵ امتیاز در صدر جدول باقی ماند و نتوانست قهرمانی زودهنگام خود را مسجل کند.

کد مطلب 3976920

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