علائم سرطان ریه را بشناسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید سعیدی ساعدی با اشاره به برگزاری همایش یک روزه ایمونوآنکولوژی اظهار داشت: این همایش با هدف آشنایی با مبانی ایمونوآنکولوژی و جایگاه این روش درمانی در هتل استقلال تهران برگزار می‌شود و سخنرانانی از گروه ایمونولوژی پایه، ایمونوانکولوژی بالینی، پزشکی هسته‌ای، رادیوتراپی و آنکولوژی در آن حضور دارند.

این دانشیار رادیوتراپی و انکولوژی ادامه داد: هدف از برگزاری همایش یک روزه ایمونوانکولوژی آشنایی انکولوژیست‌ها با روش‌های درمانی جدید بوده که به نظر می‌آید در سال‌های آینده جایگاه مهمی را در حوزه سرطان داشته باشد؛ البته در درمان سرطان بهتر است جراحی، شیمی‌درمانی، رادیوتراپی هریک در جایگاه خود وبراساس شرایط بیمار و بیماری تجویز گردد ودر این بین رشته ایمونوتراپی یا ایمونوانکولوژی می‌تواند دیدگاه و پنجره جدیدی را در درمان سرطان و درمان هدفمند این بیماری با حداقل عوارض، پدید آورد.

وی اضافه کرد: هدف ما این بوده که آنکولوژیست‌ها با روش درمانی ایمونوتراپی آشنا شوند و جایگاه درمانی آن را بشناسند و این مساله در سرطان‌های شایع مثل سرطان سینه، ریه، گوارش، تخمدان، مجاری ادراری - تناسلی و ملانوم، بسیار حائز اهمیت است.

دکتر سعیدی ساعدی با بیان اینکه روش‌های جدید درمانی با حداقل عوارض می‌تواند امید تازه‌ای را برای بیمار و پزشک درمانگر ایجاد کند، گفت: سایر تخصص‌ها همچون متخصصین جراحی، ارولوژی، زنان، گوارش، ریه، ایمونولوژی بالینی ، متخصصین داخلی ، پزشکان عمومی و پرستاران حضور دارند تا بتوانند با این روش درمانی بیشتر آشنا شوند.

وی در ادامه به علل شیوع سرطان اشاره کرد و گفت: تمامی علل و عوامل دخیل در پیدایش و افزایش شیوع سرطان شناسایی نشده و شناسایی دقیق عوامل محیطی و زمینه ای نیازمند مطالعات بالینی وسیع می باشد ولی عوامل خطری همچون مصرف سیگار، چاقی، کم تحرکی، آلودگی های غذایی و محیطی، مواد سمی،امواج و میدانهای مغناطیسی در کنار عوامل زمینه ای و ژنتیکی، میتوانند در پیدایش و افزایش سرطان ها دخیل باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارتباط با سرطان ریه گفت: این سرطان در محیط‌هایی که آلودگی هوا بیشتر باشد امکان بروز آن نیز افزایش می‌یابد که علائم آن معمولا به صورت سرفه‌های طولانی و ماندگار بوده که گاهی همراه با خلط خونی و تنگی نفس است. همچنین دردهای قفسه سینه،‌ ضعف و بی‌حالی از دیگر علائم سرطان ریه به شمار می‌رود.

سعیدی ساعدی گفت: از آنجایی که بسیاری از سیگاری‌ها ممکن است این علائم را داشته باشند و وجود این علایم را به استفاده از سیگار مرتبط بدانند، باعث می گردد دیرتر به پزشک مراجعه ‌کرده و این موضوع احتمال خوب شدن و علاج آنها را کاهش می‌دهد.

وی در پایان گفت، همایش یک روزه ایمونوانکولوژی، ۲۸ اردیبهشت ماه در هتل استقلال تهران با حضور صاحبنظران و اساتید حوزه رادیوتراپی و انکولوژی، که با تجویز شیمی درمانی و رادیوتراپی، نقش محوری در درمان سولیدتومورها (تومورهای توپر)،شامل تومورهای پستان، ریه، گوارش، تخمدان، مثانه و...... دارند، برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ همایش یک روزه ایمونوانکولوژی ۲۸ اردیبهشت ماه در هتل استقلال تهران با حضور صاحبنظران و اساتید حوزه انکولوژی و رادیوتراپی برگزار می‌شود.