آفت های برگزاری همزمان انتخابات ملی و محلی/ شوراها در سایه

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها آن قدر که در و دیوار شهر شور و حال انتخابات شوراها را دارد، شهروندانش ندارند. انگار قرار نیست روز جمعه نمایندگان پارلمان شهری خود را انتخاب کنند. به اندازهای که انتخابات ملی زندگی شهروندان را درگیر کرده است، انتخاباتی که قرار است در آن افرادی را انتخاب کنند که برای محل زندگی و شهرشان تصمیم خواهند گرفت برایشان جدی نیست.
به حاشیه راندن انتخابات شوراها از زمانی آغاز شدن که به دلیل کاهش هزینههای مالی برگزاری انتخابات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر تجمیع شد.
تصمیم گیران تجمیع انتخابات چندان به این موضوع توجه نکردند که انتخاباتی همچون شوراهای اسلامی شهر و روستا از جنس کاملا اجتماعی و محلی است و در فضای سنگین سیاسی انتخابات ریاست جمهوری به حاشیه میرود.
حکمرانی جریانهای سیاسی در انتخابات اجتماعی
یکی دیگر از آفتهایی که همزمانی برگزاری این دو انتخابات برای شوراها دارد جو به شدت سیاسی کشور در ایام انتخابات ریاست جمهوری است.
جوی که انتخابات شوراها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و سبب میشود جریانهای سیاسی فضا این انتخابات محلی را مدیریت کنند و در این میان متخصصان، کارشناسان و نمایندگان اصنافی که نسبتی با سیاست ندارند، قربانیان اصلی هستند.
انتخابات شوراها؛ قربانی هر سال یک انتخابات
یک کارشناس حوزه شوراها با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا میگوید: انتخابات شوراها انتخابات تأثیرگذار و مهمی است که متأسفانه با توجه به اینکه همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار میشود تحتالشعاع این انتخابات قرار گرفته است و از ناحیه رسانهها و تاثیرگذاران سیاسی خیلی به آن پرداخته نمیشود.
حسن بیادی با اشاره به انگیزه تجمیعکنندگان دو انتخابات ریاستجمهوری و شوراها میگوید: پیش از این هر سال ما یک انتخابات داشتیم و این موضوع چندان مناسب نبود، بنابراین اصل این فکر که انتخابات تجمیع شود، فکر خوبی بود، اما اینکه انتخابات شوراها کاملاً تحتالشعاع قرار بگیرد پدیده خوبی نیست و میتواند آسیبهایی را وارد کند و غفلتهایی صورت بگیرد و چه در ناحیه معرفی نامزدهای شایسته و چه در ناحیه تأثیرگذاری تشکلهای سیاسی بر انتخابات شوراها و همچنین دعوت از افراد کارشناس و خبره برای حضور در انتخابات غفلت شود.
رسانهها شوراها را جدی بگیرند
وی راهحل این مشکل را در پرداختن بیشتر رسانهها به موضوع انتخابات شوراها میداند و میگوید: رسانهها اعم از رسانههای محلی، روزنامههای سراسری، صدا و سیما و خبرگزاریها و سایتها باید بیشتر در مورد این انتخابات اطلاعرسانی کنند.
شاید اقدامات مجلس شورای اسلامی به خاطر کلان بودن، برای شهروندان ملموس نباشد، اما اقدامات، تصمیمات و فعالیتهای شوراهای شهر و روستا ملموس است، چرا که مردم فعالیت شورا را در مدیریت شهری میبینند و این امر با زندگی آنها سر و کار دارد. اما چه باید کرد که این انتخابات تحتالشعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار نگیرد.
صدا و سیما و فراموشی شوراها
رضا محمدی کارشناس حوزه رسانه معتقد است: بخشی از اقدامات در این باره را باید صدا و سیما و رسانههای جمعی انجام دهند. رسانهها باید اثرگذاری و اهمیت شوراهای شهر و روستا را برای شهروندان تبیین کنند، چرا که اگر این مسئله به خوبی روشن شود و مردم واقف شوند که عضو شورا چرا انتخاب میشود و چه شرح وظایفی دارد قطعاً تلاش میکنند تا انتخاب اعضای شورا با دقت بیشتری انجام شود.
وی می فزاید: احزاب و گروهها نیز در این زمینه مسئول هستند. همانطور که احزاب و گروهها در همه مناطق شهری و روستایی نامزد معرفی میکنند برای شوراهای شهر و روستا هم باید فهرست نامزدها را اعلام کنند و دربارهٔ آن تبلیغ کنند تا مردم توجهشان صرفاً به انتخابات ریاست جمهوری نباشد.
همزمانی دو انتخابات؛ جفا به جامعه مدنی
آزاد ارمکی جامعهشناس هم با انتقاد از برگزاری همزمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری، میگوید: همزمانی این دو انتخابات جفا به جامعه مدنی است چرا که این دو انتخابات ماهیتی کاملاً متفاوت دارد.
او با اشاره به اینکه برگزاری همزمان دو انتخابات با هدف خاصی صورت میگیرد، میافزاید: انتخابات ریاست جمهوری ماهیت کاملاً سیاسی دارد و در سطح کلان مطرح میشود در حالی که شورای شهر پایه مدنی دارد و قرار است در این انتخابات، کارشناسان فنی جامعه مدنی انتخاب شوند. در واقع به نظر میرسد که همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری باعث میشود که مدنیت در ایران امکان ظهور پیدا نکند و عمل سیاسی همواره عمل برجسته جلوه داده شود. شورای شهر انتخابات مدنی غیرسیاسی و آرام میخواهد تا افرادی که واقعاً دغدغه شهر و عشق به آن دارند، وارد شورا شوند. هرچند برخی از اعضا شورای شهر تهران و شهرستانها همزمانی را زمینه ساز کاهش مشارکت میدانند اما گروهی نیز بر این باورند که این همزمانی به سود انتخابات شورا است.
به اعتقاد آنها، انتخابات ریاست جمهوری در سطح ملی است و همه در داخل و خارج چشم به این انتخابات دارند، اخبار مربوط به آن نیز چشمگیرتر بررسی میشود. البته دربارهٔ شوراها هم در همه سطوح فعالیت خوبی شکل گرفته است، در روستا، بخشها و شهرها، فعالیت قابل قبولی برقرار است. همراه کردن این دو انتخابات، نه تنها اثر منفی نداشت، بلکه شور بیشتری به انتخابات شوراها داده است.
موافقان چه میگویند
این گروه با اشاره به سابقه میزان مشارکت در انتخابات گذشته شوراها، برگزاری همزمان این دو انتخابات را زمینه ساز مشارکت بیشتر میدانند، و معتقدند:در دورههای قبل حضور برای انتخابات شوراها و استقبال برای نامزدی کمرنگ بود، اما اکنون شوق حضور بهویژه در شهرها زیاد است. نامزدها میآیند و تلاش بیشتری برای حضور در شوراها دارند. متأسفانه صداو سیما تاکنون آن طور که باید به انتخابات شورا نپرداخته است. اما در شهرها فضای خوبی است و جای نگرانی ندارد.
هرچند برخی از نمایندگان مجلس این همزمانی را مفید میدانند اما واقعیت این است که بسیاری از نمایندگان عدم پرداخت به انتخابات شورای شهر توسط رسانه ملی را عاملی برای انتخاب نادرست اعضای شورای شهر تلقی میکنند.
این موضوع را محمدی نیز تأیید میکند و میگوید: متأسفانه تمام هم و غم صدا و سیما پرداختن به انتخابات ریاست جمهوری شده و انتخابات شوراها در این رسانه جایگاهی ندارد به گونهای که کسی اگر به تبلیغات تلویزیونی بسنده کند متوجه نمیشود که قرار است در این کشور انتخابات شوراها هم برگزار شود.
وی پیشنهاد میکند: صدا و سیما با عدم ارائه برنامه قابل قبول، زمینهای را فراهم میکند تا انتخابات شورای شهر به صورت سر سری برگزار شود که این مسئله برای شورا که پایه و رکن شهر سازی و ارائه الگوی موفق برای مدیریت جمعی به منظور اداره شهر در راستای تمرکز زدایی محسوب میشود، بزرگترین آسیب محسوب میشود.
انتخابات شوراها به دور از فضای هیجانی
یک عضو شورای شهر تهران در خصوص همزمانی انتخابات شورای شهر با انتخابات ریاست جمهوری هم میگوید: شخصاً در این رابطه برنامههایی داشتم به دلیل اینکه شائبه سیاسی نشود بعد از انتخابات این دوره پیگیری میکنم، چرا انتخابات شوراها باید سراسری باشد؟ در این مدت این همزمانی سبب شده این انتخابات اجتماعی در فضایی هیجانی قربانی سیاست شود. در حالی که انتخابات شوراها یک انتخابات اجتماعی است که باید به دور از فضاهای هیجانی در خصوص آن تصمیمگیری شود.
وی ادامه میدهد: باید با مجلس رایزنی شود که این انتخابات غیرسراسری به صورت استانی و در طول مدت زمان سهماهه در سراسر کشور برگزار شود. اما برگزاری همزمان آن باعث دیده نشدن آن و تصمیمات هیجانی و سیاسی میشود که خسارت آن را مردم و شوراها میبینند.
پرویز سروری اضافه می کند: در حال حاضر آنقدر فضای انتخابات ریاست جمهوری داغ است که اخبار شوراها دیده نمیشود در حالی که حق نیست اینطور شوراها در حاشیه قرار گیرند
جای خالی پرداختن به انتخابات شوراها سبب میشود که افراد دقت زیادی بر روی انتخاب کاندیداهای شورای شهر نکرده و به تجارب و تخصص آنها توجه نکنند. در این صورت افراد بعد از انتخاب کاندیدای خود در انتخابات ریاست جمهوری یا از شرکت در انتخابات شورا صرفنظر میکنند یا اینکه به شناخت اسمی افراد بسنده کرده و نام افراد را بدون توجه به تخصص و تعهد در لیست وارد میکنند که این اقدام در نهایت زمینه ورود افراد ناتوان را به شورای شهر فراهم میکند که آسیب جدی محسوب میشود.
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