۱۱۰ هزار نفر در شهرستان کاشمر واجد شرایط رأی دادن هستند

حسن فرهادی درگفتگو باخبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان کاشمر خود را برای برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر و روستا آماده کرده است افزود: ۱۰۴ شعبه اخذ رای دراین شهرستان پیش بینی شده و تعداد واجدان شرایط رای دادن نیز ۱۱۰ هزار نفر هستند.

وی اظهار کرد: در بخش شهری کاشمر و ریوش ۴۴ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده است که ۴۰ شعبه مربوط به شهر کاشمر و ۴ شعبه مربوط به شهر ریوش است.

وی همچنین از فعالیت دو شعبه سیار درشهر کاشمر خبر داد و تصریح کرد: برای بخش روستایی نیز پیش بینی ۵۶ شعبه ثابت و ۴ شعبه سیار اخذ رأی شده است که ۳۱ شعبه در بخش مرکزی کاشمر و ۲۹ شعبه اخذ رأی نیز در بخش کوهسرخ استقرار خواهند داشت.

وی با تاکید براینکه انتخابات ریاست جمهوری مانند تمامی کشوربه صورت تعرفه ای برگزار می گردد افزود: با توجه به اینکه برای اولین بار در شهر کاشمر انتخابات الکترونیکی برگزار می گردد طی سه روز در هشت نقطه از شهر با حضور بیش از هزار نفر از شهروندان مانور رای گیری الکترونیکی انجام شد.

فرماندار کاشمر بیان کرد: بیش از دو هزار نفر عوامل انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر و روستا را بر عهده دارند و جلسات آموزشی نیز برای اعضای شعبه های اخذ رأی و عوامل هیات نظارت و بازرسان برگزار شده است.