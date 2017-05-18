به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک رهپیک در حاشیه جلسه ظهر امروز ستاد نظارت بر انتخابات در مصاحبه ای از آمادگی کامل شبکه نظارتی شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: این ستاد از مدتی پیش کار خود را آغاز کرده بود و در هر زمانی با توجه به پیشرفت فرآیند انتخابات متناسب با شرایط و فرآیند بوده است.
وی تصریح کرد: امروز که در روز قبل از برگزاری انتخابات قرار داریم لازم است کارهای نهایی و شرایط نظارت مرور شود.
رهپیک ادامه داد: ستاد نظارت بر انتخابات از امروز کار مرور و بازبینی فرآیندهای نظارت را انجام میدهد و با تمام هیئتهای نظارتهای استانی از طریق این ستاد ارتباط داریم.
وی اظهار داشت: امروز نیز با ترتیبات خاصی بررسی موضوعات لازم انجام شد و این ستاد مرحله نهایی را از امروز آغاز کرده و تا پایان برگزاری انتخابات و شمارش آرا و حتی بعد از آن ادامه خواهد داشت، اما بیشترین فعالیت امروز و فردا خواهد بود.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: ویژگی ستاد نظارت بر انتخابات این است که ارتباط دو طرفه بین شورای نگهبان و بخشهای تصمیم گیری و هماهنگی با تمام استانها و شهرستانها برقرار میکند و به صورت برخط اتفاقاتی را که در کل کشور در حوزه انتخابات روی میدهد منتقل میکند و اگر نیاز به هماهنگی و تصمیم گیری و تماس با بخشهای اجرایی، انتظامی و قضایی باشد، انجام میشود.
وی تصریح کرد: هدف از این کار این است که در روز برگزاری انتخابات نظارت بر روند انتخابات، اطمینان بخش و اعتماد ساز و قاطع و موثر باشد.
ره پیک با اشاره به حضور ناظران شورای نگهبان در شعب اخذ رای افزود: اینکه گفته میشود سه تا پنج ناظر در هر شعبه خواهیم داشت میانگینی از تعداد ناظرین در صندوقها و شعب است.
وی گفت: چینش ناظران با توجه به تعداد صندوقهای هر شعبه و تعداد رای دهندگان و جمعیت شعبه طراحی شده است لذا متناسب با این شرایط در بعضی موارد ممکن است تعداد ناظرین از میانگین گفته شده هم بالاتر باشد، ولی میانگینی برای قابل محاسبه بودن از جهت اعداد و ارقام است.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان اظهار داشت: به تناسب نیز بازرس هایی اعزام شده اند و علاوه بر نظارت بازرسی هم انجام خواهد شد.
وی درباره تخلفات بازه زمانی تبلیغات انتخاباتی نیز گفت: در ایام قبل از برگزاری انتخابات، موضوع تبلیغات و فعالیت هایی که ستادهای انتخاباتی و نمایندگان نامزدها انجام دادند مورد رصد قرار گرفته و گزارشهای متعددی واصل شده است و تاکید کردیم این گزارشها به صورت مستند آماده سازی شود که این کار صورت گرفته است و بخشی از کار که تکمیل شده به دستگاه ذیربط ارسال شده است.
ره پیک گفت: مواردی که لازم است در شورای نگهبان مطرح شود آماده سازی میشود و مواردی به وزیر کشور ارسال و بخشی از آنها نیز به دستگاه قضایی ابلاغ شده است و انشاءالله هر یک از دستگاهها وظایف خودشان را انجام خواهند داد.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان درباره آمادگی شبکه نظارت بر انتخابات گفت: بخش نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را از ماهها پیش و بلکه سال گذشته آغاز کرده ایم، برنامه ریزیها صورت گرفته و کارهایی که باید در شبکه نظارت انجام میشده و هماهنگیها و موارد گوناگون دخیل در امر نظارت انجام شده است.
وی تاکید کرد: امروز که در آستانه برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت هستیم مجموعه شبکه نظارت، هیئتهای نظارت در استانها، شهرستان و بخشها و تمام عواملی که فردا وظیفه نظارت را بر عهده دارند با آمادگی کامل این نظارت را انجام خواهند داد.
ره پیک در پایان ابراز امیدواری کرد: این نظارت با اطمینان بخشی و تاثیری که خواهد داشت در مشارکت مردم موثر باشد و انتخاباتی باشکوه برگزار شود.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان از آمادگی کامل مجموعه شبکه نظارت بر انتخابات اعم از هیئتهای نظارت و تمام عواملی که فردا وظیفه وظیفه نظارت را بر عهده دارند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک رهپیک در حاشیه جلسه ظهر امروز ستاد نظارت بر انتخابات در مصاحبه ای از آمادگی کامل شبکه نظارتی شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: این ستاد از مدتی پیش کار خود را آغاز کرده بود و در هر زمانی با توجه به پیشرفت فرآیند انتخابات متناسب با شرایط و فرآیند بوده است.
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