احتمال لغو انتخابات الکترونیکی شوراها در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمودی شاهنشین رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در گفتگو یی از احتمال لغو برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی در کل کشور خبر داد.
وی تصریح کرد: متاسفانه براساس بررسیهای انجام شده، مشخص شد که دستگاههای اخذ رای الکترونیکی سالم و قابل اعتماد در بسیاری از نقاط کشور به اندازه کافی وجود ندارد.
محمودی شاهنشین تاکید کرد: اکنون قرار است، طی جلسهای با بررسی تمامی مدارک و گزارشات در مورد لغو برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی شوراها در کشور تصمیمگیری نهایی صورت بگیرد.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اظهار داشت: اطمینان کامل از جوابگو بودن دستگاههای اخذ رای الکترونیکی تاکنون حاصل نشده و اگر به این نتیجه برسیم که این دستگاهها در سایر استانها همانند تهران دچار مشکل هستند، اجازه برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی را نخواهیم داد.
وی با بیان اینکه در گذشته تذکر لازم برای تجهیز تمهیدات برگزاری انتخابات به صورت دستی داده شده بود، تصریح کرد: وزارت کشور بر خلاف توافقات اولیه به میزان کافی دستگاههای سالم در نظر نگرفته و بعضا برای برخی شهرها به صورت معیوب، تعداد کم یا جا به جا ارسال کرده است.
محمودیشاهنشین خاطرنشان کرد: براین اساس تا دو ساعت دیگر تصمیمگیری نهایی در مورد برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی اتخاذ میشود اما مردم نگران نباشند با لغو برگزاری انتخابات الکترونیکی همانند گذشته این امر به صورت دستی انجام خواهد شد.
نظر شما