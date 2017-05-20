«جیمز کومی» درباره رابطه ترامپ با روسیه شهادت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، جیمز کومی رئیس سابق اف بی آی، قرار است ماه میلادی آینده (ژوئن) در برابر اعضای کمیته اطلاعاتی مجلس سنا درباره ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، شهادت بدهد.

«ریچارد بر» رئیس کمیته اطلاعاتی سنا و «مارک وارنر» از اعضای بلندپایه این کمیته، صحت جلسه استماعی که با حضور کومی برگزار خواهد شد را تایید کرده اند حال آنکه تاریخ دقیقی را برای برگزاری آن اعلام نکرده اند.

هدف از برگزاری این جلسه، رفع برخی شبهات عنوان می شود که بعد از اخراج کومی از پست ریاست اف بی آی مطرح شد.

روزنامه هایی چون «واشنگتن پست» و «نیویورک تایمز» پیشتر با اشاره به یادداشتی که به کومی نسبت داده می شود، از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از وی برای چشم پوشی از پرونده «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید، خبر داده بودند.

فلین که متهم به تبانی با روسها برای رفع تحریم های آمریکا علیه مسکو بود، مجبور به استعفا از سمت خود شد.

در عین حال، «تایمز» نیز مدعی است که ترامپ به روسها گفته است برکناری کومی از حجم فشاری که وی احساس می کرده، کاسته است.

گفتنی است کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه از اف بی آی خواست تا تمام نامه های غیر رسمی و یادداشتهای کومی را چه در دوران ریاست جمهوری اوباما و چه در دوره رئیس جمهوری کنونی به این کمیته تسلیم کند.

این کمیته در بیانیه ای از کاخ سفید خواست تا سوابق هرگونه تعامل و ارتباط با کومی شامل اسناد و سوابق مرتبط با تحقیقات اف بی آی پیرامون ارتباط ادعایی میان دستیاران ترامپ و روسیه، و یا تحقیقات در خصوص رایانامه های «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، مشتمل بر فایلهای صوتی ضبط شده، رونوشتها، یادداشتها، خلاصه ها یا نامه های غیر رسمی را به این کمیته ارائه کند.