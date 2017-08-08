به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مدیر سابق افبیآی قول داده است کتابش دربرگیرنده حقایق ناشنیده از حرفهاش باشد.
پیشبینی میشود که او بتواند با استفاده از تجربه سیاسیخود اطلاعاتی از کمیته امنیتی سنا را نیز بروز دهد.
«فلترون بوکز» قراردادی برای انتشار این کتاب به مبلغ ۲ میلیون دلار با این چهره امنیتی امضا کرده است. با این حال این کتاب که قرار است بهار منتشر شود، یک رمان جاسوسی نیست بلکه کتابی غیرداستانی متمرکز بر شغل و تجربیات این چهره در دولت آمریکا خواهد بود.
باب میلر رییس این انتشاراتی با صدور بیانیهای از کومی به عنوان استاد شوک در قصههای کاخ سفید یاد و اعلام کرد وی حکایتهای ناشنیدهای را از حرفه طولانی مدت خودش در کاخ سفید برای بیان کردن دارد.
وی افزود: کومی در دوران چندین رییس جمهوری در این شغل حضور داشت و به همین دلیل میتواند اطلاعات جالبی از کریدورهای قدرت و درسهای به یاد ماندنی را بیان کند.
این خبر اندکی پس از آن منتشر شد که سنا نام جانشین وی را در افبی آی اعلام کرد و از کریستوفر ورای نام برد.
ترامپ ورای را به این منظور انتخاب کرده و او کسی است که به عنوان دستیار در دوران جرج دبلیو بوش کار میکرد.
کنار گذاشتن رییس افبیآی به دنبال بالاگرفتن اختلافات و تشکیل کمیته تحقیق برای چگونگی ارتباط بین ترامپ و پوتین در جریان انتخابات اخیر آمریکا مطرح شد.
کومی هر چند اعلام میکند از هر دو طرف این مجادله متنفر است اما او فردی است که با انتشار ایمیلهای هیلاری کلینتون در اوج رقابتهای انتخاباتی به پیروزی ترامپ کمک شایانی کرد. اواز این عمل خودش دفاع میکند. بعدها ترامپ نیزتایید کرد که تیر خلاص را به هیلاری کلینتون کومی زد.
جیمز کومی برای تشریح رویدادهای پیرامون روابط روسیه و نزدیکان ترامپ و دخالت مسکو در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶، مقابل اعضای کمیته اطلاعات مجلس سنا شهادت داد. این اولین حضور عمومی کومی پس از اخراج شدن توسط ترامپ، در تاریخ نهم ماه مِی بود.
کومی شهادت خود در کمیته اطلاعات مجلس سنا را با ابراز نگرانی در رابطه با تغییر ناگهانی بهانههای ترامپ برای اخراج وی از مدیریت افبیآی، آغاز کرد.
وی افزود: روند تحقیقات درباره دست داشتن روسیه در انتخابات و ارتباط مسکو با نزدیکان ترامپ باعث شد حکم اخراج من امضا شود.
کومی گفت: ترامپ در دیدار ۶ ژانویه به من گفت در ازای ماندن در جایگاه ریاست افبیآی باید به من چیزی بدهی.
به نظر میرسد کومی حرفهای زیادی برای گفتن دارد و این کتاب فرصت مغتنمی برای این کار است.
نظر شما