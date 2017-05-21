به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احسان تندگام تهیه کننده و فیلمنامه‌نویس از شروع ساخت مستند «در مسیر افتخار»، اثری درباره آیت‌الله سیدعبدالحسین لاری، خبر داد.

تهیه کننده مستند «در مسیر افتخار» بیان کرد: این مستند درباره زندگی و مجاهدت‌های عالم مجاهد سید عبدالحسین لاری از شاگردان مبارز آیت الله میرزای شیرازی است که به تلاش های او برای تشکیل حکومت اسلامی می‌پردازد.

وی افزود: در این مستند به دنبال دلایل و چگونگی شکل گیری تشکیل حکومت اسلامی توسط او هستیم، دین مبین اسلام در اداره جامعه و حکومت اسلامی روش مدونی دارد اما سالیان زیادی مبارزات آیت الله لاری در راه تشکیل حکومت اسلامی بایکوت و به طرق مختلف سعی می شد تاریخ را در مورد او عوض کنند و می گفتند که آیت الله لاری تجزیه طلب و یاغی است. ما در این مستند به دنبال آن هستیم تا نشان دهیم حکومت اسلامی شکل گرفته است و او توانست حکومتی اسلامی بر پایه اصل ولایت فقیه ایجاد کند.

تندگام درباره مراحل تولید مستند بیان کرد: تصویربرداری مستند «در مسیر افتخار» از آرامگاه سید عبدالحسین لاری در شهر جهرم شروع شد و در ادامه در روستای کورده و روستای نوایگان به ضبط پرداختیم. همچنین در این مستند علاوه بر مصاحبه با کارشناسان تاریخی، از اسناد معتبری تاریخی مانند رساله های سید لاری استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه موقع رفتن آیت الله لاری از نجف به لاری، آیت الله میرزای شیرازی می‌گوید نجف را به لارستان بردید، عنوان کرد: وقتی زندگی آیت الله لاری را مطالعه کردیم متوجه شدیم با سوژه ای چند بعدی طرف هستیم. بسیاری از این ابعاد نیازهای امروز ما است مثل وحدت شیعه و سنی که مساله امروز جهان اسلام است و آیت الله لاری در قوای نظامی خود از اهل سنت و شیعه استفاده می کرد و حتی روش های اقتصاد مقاومتی در احکام حکومتی او برجسته است.

تندگام اضافه کرد: محمد حسین استخر، روزنامه‌نگار مشروطه‌خواه در کتابش می‌نویسد که در زمانی که آیت الله لاری برای حمایت از مشروطه خواهان وارد شیراز شد من فهمیدم برای اولین بار آخوند هم تفنگ دست می‌گیرد.

تهیه کننده مستند «در مسیر افتخار» در ادامه سخنانش بیان کرد: تحقیقات ساخت این مستند را چهار سال پیش آغاز کردیم؛ پس از انجام تحقیقات نگارش فیلمنامه را پایان بردیم و امید داریم تا پس از ماه مبارک رمضان که زمان شهادت آیت الله لاری است مراحل تولید و ساخت مستند را که کارگردانی آن برعهده روح الله رفیعی است، به اتمام برسانیم.

تندگام در مورد کم‌توجهی مستندسازان به سوژه‌های تاریخی اظهار کرد: دلیل اصلی این موضوع، زمان‌بر بودن و نیازمند تحقیقات بسیار قوی بودن است و هزینه‌های اینگونه مستندها بسیار زیاد است، بنابراین نهادها و ارگان ها باید وارد عمل شوند و اعتبارات این مستندات را فراهم کنند.

وی در پایان گفت: اینگونه سوژه ها در تاریخ بسیار است، به ویژه پس از زمان میرزای شیرازی به بعد که روحانیت وارد مسایل اجتماعی- سیاسی شد مثل جنبش توتون و تنباکو که مسیر تاریخ را تغییر داد چرا که اگر همان یک فتوای یک خطی نبود کمپانی هند شرقی معلوم نبود چه بلایی سر مملکت ما در می آورد.

آیت الله سید عبدالحسین موسوی نجفی لاری از روحانیان و مجتهدان جنوب کشور و از طرفداران مشروطه بود که در تشکیل نخستین حکومت اسلامی و مبارزه با نیروهای انگلیسی نقش عمده‌ای داشت.