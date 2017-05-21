شاکیان انتخابات شوراها از زمان اعلام نتیجه ۲ روز فرصت شکایت دارند

محمد محمودی شاه‌نشین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ساز و کار دریافت شکایات نامزدهای انتخابات شوراها اظهار داشت: بعد از اینکه نتایج انتخابات در هر حوزه تجمیع می شود، صورتجلسه مشترکی توسط هیات اجرایی و هیات شهرستان نظارت تهیه و امضا شده و نتیجه انتخابات آن حوزه از سوی فرمانداری اعلام می شود؛ شاکیان از تاریخ اعلام قطعی نتایج، دو روز فرصت شکایت به فرمانداری ها دارند.

وی افزود: شکایت شاکیان باید در برگیرنده نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل به همراه آدرس شاکی و ذکر مورد و دلیل شکایت باشد تا رسیدگی شود.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: بعد از این دو روز، هیات های اجرایی و نظارت شهرستان ها ۱۵ روز فرصت دارند تا به شکایات رسیدگی کنند و اگر در نتیجه بررسی تشخیص دهند که در آن حوزه نیاز به بازشماری آرا یا بررسی صورتجلسات وجود دارد، اقدام می کنند.

محمودی شاه‌نشین تاکید کرد: در صورتی که هیات نظارت شهرستان صحت انتخابات را تایید کند، تشخیص آنها نهایی تلقی شده و اگر تایید نکنند، هیات مرکزی نظارت وارد بررسی می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷۰ درصد حوزه های شهری شوراها آگهی اعلام نتایج قطعی را داده اند، خاطرنشان کرد: مهلت دو روزه شکایت از تاریخ اعلام قطعی نتایج آغاز می شود و بنابراین، بازه زمانی ثابتی نیست و در هر حوزه فرق می کند.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین درباره نتیجه فنی و کیفی برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: انتخابات شوراها به صورت الکترونیک تا ۹۵ درصد به خوبی انجام شد و ۵ درصدی هم که نواقصی داشت، به دلیل تغییرات لحظات آخری برنامه برخی حوزه ها بود که برای تقسیم بهتر صندوق ها تصمیم به انتقال برخی صندوق ها از یک حوزه به حوزه دیگر گرفتند.

محمودی شاه‌نشین افزود: با توجه به اینکه آماده کردن سیستم الکترونیکی زمان می برد، این تغییرات باید از ۲۴ ساعت قبل از انتخابات انجام می شد.