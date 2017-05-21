  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

جام جهانی جوانان - کره جنوبی

تساوی تیم فوتبال جوانان ایران برابر کاستاریکا در نیمه اول

تساوی تیم فوتبال جوانان ایران برابر کاستاریکا در نیمه اول

ملی پوشان جوان کشورمان نیمه اول دیدار برابر کاستاریکا در جام جهانی را با تساوی به پایان بردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران در نخستین دیدار خود در رقابت های جام جهانی از ساعت ۱۲:۳۰ امروز یکشنبه در ورزشگاه جام جهانی «ججو» به مصاف تیم کاستاریکا رفتند که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ملی پوشان جوان ایران که در دقایق ابتدایی فرصت های خوبی برای باز کردن دروازه حریف داشتند با کم تجربگی این موقعیت ها را از دست دادند و در ادامه هم نتوانستند برتری خود را حفظ کنند و تیم کاستاریکا هم به موقعیت های خوبی رسید اما در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

کد مطلب 3984878
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها