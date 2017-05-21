تساوی تیم فوتبال جوانان ایران برابر کاستاریکا در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران در نخستین دیدار خود در رقابت های جام جهانی از ساعت ۱۲:۳۰ امروز یکشنبه در ورزشگاه جام جهانی «ججو» به مصاف تیم کاستاریکا رفتند که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ملی پوشان جوان ایران که در دقایق ابتدایی فرصت های خوبی برای باز کردن دروازه حریف داشتند با کم تجربگی این موقعیت ها را از دست دادند و در ادامه هم نتوانستند برتری خود را حفظ کنند و تیم کاستاریکا هم به موقعیت های خوبی رسید اما در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.