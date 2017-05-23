سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر با بیان اینکه توزیع میوه‌های ممنوعه خارجی در بازار بسیار کاهش یافته است، اظهارداشت: در حال حاضر تنها ۴ قلم میوه خارجی در بازار عرضه می‌شود که میزان آن نیز بسیار اندک است.

وی میوه های قاچاق موجود در بازار را شامل انگور شیلی، سیب سبز فرانسوی، بخشی از انبه موجود در بازار و آووکادو عنوان کرد و افزود: قیمت هرکیلوگرم انگور شیلی بین۲۵ تا ۲۷ هزار تومان، سیب فرانسوی بین ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان، انبه بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان و هر عدد آووکادو ۱۵ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی در بخش دیگری از سخنان خود کاهش قیمت گوجه فرنگی را مورد اشاره قرار داد و افزود: نسبت به حدود ۲ الی ۳ هفته گذشته قیمت گوجه فرنگی نصف شده و در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی بوته‌ای بین ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان و گوجه فرنگی گلخانه کیلویی ۲۵۰۰ تومان است.

مهاجران قیمت هرکیلوگرم سیب زمینی را نیز بین ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه قیمت ملون، طالبی و گوجه درختی نیز کاهش یافته است، افزود: قیمت ملون از حدود ۴۰۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان رسیده، قیمت طالبی قبلا بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان بوده و در حال حاضر به ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان رسیده، قیمت گوجه سبز بین ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان و زرد آلو نیز بین ۴۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ تومان است.