اثر حجمی«شاهنامه» ساخته می شود/روسیه «خوان سوم» را برنز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، این هنرمند برجسته و مطرح شیرازی که به تازگی سردیس «مختوم قلی فراغی» شاعر بزرگ ترکمن را در هفته فرهنگ و اقتصاد ایران - ترکمنستان به موزه دانشگاه هنر این کشور اهدا کرد با اشاره به اثر تازه خود به خبرنگار مهر گفت: خوان سوم شاهنامه جدال خیر و شر است بدین شکل که رستم سوار بر رخش در حال نبرد با اژدهاست.

وی با بیان اینکه ترکیب بندی ماکت این اثر به طور فوق العاده ای در حال انجام است افزود: این اثر به ارتفاع ۷ متر ساخته می شود و در خارج از کشور از جنس برنز ریخته گری خواهد شد.

خوان سوم شاهنامه در شیراز نصب خواهد شد

قصرالدشتی با اعلام اینکه خوان سوم شاهنامه در شیراز نصب خواهد شد در خصوص سفارشی بودن این اثر از سوی نهادهای شهری آن را رد کرد و افزود: بر اساس اعتقاداتی که خودم نسبت به شاهنامه دارم انجام می پذیرد، زیرا شهرداری ها هیچ میلی به ساخت یک اثر ماندگار ندارند و هزینه ای هم برای آن در نظر نمی گیرند، از این رو ما هنرمندان هستیم که باید این سنگ را به شکم خود ببندیم تا بتوانیم کاری ماندگاری برای این خطه انجام دهیم زیرا ما مدیون گذشتگان و هنر پیشینیانمان هستیم.

این هنرمند مجسمه ساز درخصوص جانمایی این اثر هم یادآور شد: به طور حتم باید یک مکان برای این اثر طراحی شود تا چنین کار باشکوهی حتما پس از ساخت نیاز به جانمایی دارد تا در فضایی خاص با نورپردازی مختص خود قرار گیرد.

۲ میلیارد تومان هزینه ریخته گری و کار نهایی خوان سوم شاهنامه

قصرالدشتی روسیه را محل ریخته گری به وسیله برنز عنوان کرد و در خصوص هزینه آن گفت: بیش از ۲ میلیارد تومان هزینه ریخته گری و کار نهایی خوان سوم شاهنامه می شود که در نهایت پس از ساخت مجسمه گچی آن پویشی(کمپینی) از مردم تشکیل می شود که هر یک از علاقه مندان نسبت به بضاعت خود برای خلق اثر ماندگار حرفه ای گردآوری و به خود مردم شیراز هدیه می شود.

این هنرمند با تاکید بر اینکه هیچ دستمزدی شامل این اثر حجمی نخواهد شد تصریح کرد: خوان سوم شاهنامه هدیه ای از سوی مردم شیراز به گذشتگان و آیندگان ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی غنجور قصرالدشتی متولد ۳۱ مرداد ۱۳۵۱ از شیراز دارای سابقه ای بیش از ۲۷ سال در زمینه های مجسمه سازی، مینیاتور و گرافیک است.