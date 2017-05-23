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۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

رئیس کمیسیون اروپا حادثه منچستر را محکوم کرد

رئیس کمیسیون اروپا حادثه منچستر را محکوم کرد

رئیس کمیسیون اروپا حادثه انفجار شب گذشته در شهر منچستر انگلیس که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از مردم شد را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «ژان-کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه ای انفجار شهر منچستر را محکوم و تاسف  خود را در این خصوص بیان کرد.

وی در بیانیه خود با اشاره به اینکه من از شنیدن خبر این حمله وحشیانه در منچستر بسیار شوکه شدم، افزود: تروریسم یکبار دیگر به جوانان ترس، وحشت و تفرقه را القا کرد که این باعث تاسف است. 

لازم به ذکر است که شب گذشته انفجار تروریستی در سالن «منچسترارنا» در شهر منچستر انگلیس، منجر به کشته شدن ۲۲ نفر و زخمی شدن ۵۹ نفر دیگر شد.

گروه تروریستی داعش با انتشار فایل ویدئویی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.

کد مطلب 3986779
شقایق لامع زاده

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