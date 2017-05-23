حماسه آزادسازی خرمشهر تجلی ایثار و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر سه شنبه در ستاد بزرگداشت حماسه آزادسازی خرمشهر سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی را گرامیداشت و تأکید کرد: سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان در عملیات بیتالمقدس تجلی ایثار، مقاومت و شجاعت فرزندان سرافراز این ملت در مقابل دشمنان بود.
وی با بیان اینکه سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان در عملیات بیتالمقدس تجلی ایثار، مقاومت و شجاعت فرزندان سرافراز این ملت در مقابل دشمنان بود، افزود: بسیجیان غیور و سربازان غیرتمند فرزندان برومند حضرت روحالله با عزم و اراده و ایمان آنچنان حماسهای در خرمشهر خلق و رژیم مزدور صدام و حامیان منطقهای و بینالمللی آن احساس ذلت و خواری کردند.
وی اظهار داشت: آزادسازی خرمشهر حقیقتاً از مؤلفههای تعیینکننده دفاع مقدس در سال دوم جنگ تحمیلی بود که معادلات و محاسبات ابرقدرتهای شرق و غرب در عرصه جنگ تحمیلی را از هم پاشید و موجب شگفتی و تعجب همگان شد.
استاندار مازندران تأکید کرد: امروز هم حفظ و نشر فرهنگ ارزشهای دفاع مقدس و بازخوانی و بازسازی حماسه بیبدیل مقاومت و پایداری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس برای نهادینه کردن فرهنگ بسیج و مقابله با جبهههای شبیخون فرهنگی و جنگ اقتصادی دشمن بهویژه برای نسل جوان از ضروریات است.
وی عنوان کرد: امسال سوم خرداد، روز مقاومت، ایثار و پیروزی با حماسه شکوهمند ملت غیور ایران و مردم هوشمند مازندران در انتخابات ریاست جمهوری تقارن یافت که این حماسه سترگ عزت، اقتدار و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی را یکبار دیگر متجلی ساخت.
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