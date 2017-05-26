  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

تمرین تیم جوانان در اینچئون؛

شاگردان پیروانی سفیدپوش شدند

شاگردان پیروانی سفیدپوش شدند

بازیکنان تیم فوتبال جوانان ایران امروز در یکی از زمین‌های اینچئون به مرور تمرینات تاکتیکی برای بازی برابر تیم پرتغال پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کادر فنی تیم جوانان نظارت ویژه ای بر تمرینات امروز داشت و توصیه های لازم را به بازیکنان گوشزد کردند.

در همین حال امروز، جلسه هماهنگی پیش از بازی ایران و پرتغال هم برگزار شد که بر این اساس، شاگردان امیر حسین پیروانی در این بازی با پیراهن یک دست سفید به میدان می روند.این در حالی است که دروازه بان ایران در این مسابقه مشکی‌پوش خواهد بود.

پرتغال با پیراهن قرمز و دروازه بان این تیم هم با لباس زرد در این بازی به میدان می روند.

قرار است جلسه آنالیز پرتغال بزودی در اردوی تیم جوانان ایران برگزار شود.

کد مطلب 3989065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها