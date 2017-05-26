شاگردان پیروانی سفیدپوش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کادر فنی تیم جوانان نظارت ویژه ای بر تمرینات امروز داشت و توصیه های لازم را به بازیکنان گوشزد کردند.

در همین حال امروز، جلسه هماهنگی پیش از بازی ایران و پرتغال هم برگزار شد که بر این اساس، شاگردان امیر حسین پیروانی در این بازی با پیراهن یک دست سفید به میدان می روند.این در حالی است که دروازه بان ایران در این مسابقه مشکی‌پوش خواهد بود.

پرتغال با پیراهن قرمز و دروازه بان این تیم هم با لباس زرد در این بازی به میدان می روند.

قرار است جلسه آنالیز پرتغال بزودی در اردوی تیم جوانان ایران برگزار شود.