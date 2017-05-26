فوتبال در خون خانواده ماست/ نظم و تلاش دو فاکتور مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین پیروانی در گفت و گو با سایت فیفا درباره موضوعات مختلفی صحبت و نکات جالبی را مطرح کرد. وی بابیان اینکه در بعضی از خانواده‌ها فوتبال در خون آنهاست و این همان چیزی است که در خانواده امیرحسین پیروانی هم دیده می‌شود، گفت: من یکی از هشت فرزند خانواده پیروانی هستم که دو برادر دیگر خود را نیز در فوتبال می‌بیند. برادر بزرگترم غلامحسین که در زمان فوتبال بازی کردن مدافع بود، سابقه مربیگری در لیگ ایران را دارد و افشین نیز سابقه حضور در جام جهانی فرانسه و مربیگری در تیم بزرگی چون پرسپولیس را در کارنامه مربیگری خود داراست.

امیرحسین پیروانی درباره این موضوع عنوان کرد: حضور غلام و افشین طبیعتا تاثیر خوبی روی من داشت. ما هر سه زمانی که در شیراز بودیم، در تیم برق باهم بازی می‌کردیم. غلام مدافع مرکزی بود و افشین نیز در سمت راست دفاع بازی می‌کرد. من نیز در پست هافبک دفاعی بازی می‌کردم.

وی ادامه داد:برای هواداران برق جالب بود که ببینند سه بازیکن از ۱۱ بازیکن تیم از یک خانواده هستند. وقتی به تیم‌های دیگر رفتیم، خیلی سخت بود برابر هم قرار بگیریم ولی در فوتبال باید احساسات را کنار بگذارید. همه ما به غلام احترام می‌گذاشتیم. او نوعی سمبل اخلاقی در فوتبال ماست که خدمات زیادی به فوتبال ارائه کرده است.

فیفا در متن این گفتگو نوشته، امیر حسین پیروانی نقش مهمی در کادر فنی تیم ایران در رقابت های آسیایی گوانژو داشت.

سرمربی تیم جوانان ایران درباره سبک مربیگری خود عنوان کرد: برای من نظم و تلاش دو فاکتور مهم در مربیگری است که خیلی به آنها دارم. معتقدم تیم با این دو فاکتور پیشرفت می‌کند و به سطح بالاتری می‌رسد.