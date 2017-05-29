مشکل توزیع گوشت گوسفند بزودی حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر مهرفرد افزود: دامداران به علت خوب بودن وضعیت مراتع دام خود را به بازار عرضه نکرده اند و همین مسئله موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت شده است.

وی گفت: به همین خاطر ما اقدام به واردات گوشت قرمز کردیم و هم اکنون گوشت گوساله به صورت منجمد با قیمت ۲۲ هزار تومان به وفور در سراسر کشور موجود است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی افزود: در ماه مبارک رمضان قیمت های ۹ کالای اساسی را پایش و کنترل می کنیم و هم اکنون ذخایر این کالاها به میزان کافی در کشور وجود دارد.

مهرفرد گفت: از سه میلیون تن مصرف برنج در کشور ۷۰۰ هزار تن وارد می شود و مابقی تولید داخل است و امیدواریم بتوانیم با افزایش بهره وری و استفاده از ارقام اصلاح شده در زمینه تولید برنج در داخل خودکفا شویم.

وی با بیان اینکه ذخایر برنج خارجی به میزان کافی در کشور وجود دارد افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت برنج وارداتی امروز در مقایسه با روز مشابه در سال گذشته حدود ۶ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی گفت: مردم در شبکه های توزیع می توانند برنج وارداتی را به قیمت هر کیلو ۲ هزار و ۷۰۰ تومان تهیه کنند.

مهرفرد با بیان اینکه ظر فیت تولید مرغ در کشور سه میلیون تن است افزود: این در حالی است که تمام مصرف داخلی مرغ دو میلیون تن و صادرات ۱۰۰ هزار تن است.

وی گفت: اگر اجازه دهیم مرغ اجداد به میزان زیادی وارد کشور شود بدون شک تولید کنندگان مرغ زیان می بینند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با بیان اینکه قیمت جوجه یک روزه هزار و ۷۰۰ تومان است افزود: متاسفانه تولید کنندگان جوجه یک روزه قیمت ها را به صورت غیر قانونی بالا برده اند و سازمان های نظارتی باید با متخلفان برخورد کنند.

دست اندرکاران تنظیم بازار تجربه کافی ندارند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه گفت: افزایش قیمت در بازار از طرف تولید کنندگان نیست و قطعا کاهش عرضه باعث افزایش قیمت ها شده است.

عباس پاپی زاده افزود: متاسفانه کسانی که در تنظیم بازار تصمیم گیر هستند که تجربه لازم را ندارند.

وی با بیان اینکه موجودی ذخایر استراتژیک کشور به شدت کاهش یافته است گفت: تنها در زمینه برنج نیاز به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برنج وارداتی به عنوان ذخیره استراتژیک داریم که الان تنها ۳۰ تا ۳۵ هزار تن موجود است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: بخش اول سفارش برنج از اروگوئه به وزن ۳۳ هزار تن به علت مشکلات بهداشتی در بندر توقیف شده است و بخش های دیگر این سفارش هم قطعا وارد نخواهد شد.

پاپی زاده با اشاره به نیاز کشور به ۲۵۰ هزار عدد مرغ اجداد در سال گفت: امسال ۳۰ هزار عدد از واردات این مرغ به کشور کم شد.

وی افزود: در حالی که قیمت تولید هر عدد جوجه یک روزه ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان است و تولید کنندگان باید آن را هزار و ۷۰۰ تومان بفروشند هر عدد از این جوجه در بازار ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در ماه های آینده قیمت هر قطعه مرغ ۷۰۰ تا ۹۰۰ تومان برای تولید کنندگان بیشتر خواهد شد.

پاپی زاده افزود: متاسفانه اطلاعات در بخش کشاورزی دقیق نیست و مدیران نمی توانند پیش بینی درستی برای بازار انجام دهند.

وی گفت: هم اکنون در خوزستان فصل برداشت پیاز است و در حالی که کشاورزان پیاز را به قیمت نازل می فروشند مجوز واردات پیاز از خارج از کشور صادر شده است.