تحویل اجساد شهدای بحرینی برای کفن و دفن مجدد شرعا لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، علمای بحرین در بیانیه ای اعلام کردند: تا زمانی که اولیای شرعی شهدای الدراز اجازه تدفین فرزندان خود را نداده اند تمام مراسم رژیم برای تدفین آنها شرعا باطل است و بر خلاف دروغ و افتراهایی که رژیم به مذهب ما و شریعت مقدس اسلام نسبت می دهد مذهب جعفری به هیچ وجه این امر را جایز نمی داند.

علمای بحرین در این بیانیه افزودند: بنابراین تحویل اجساد پاک شهدا به خانواده هایشان به منظور غسل و کفن مجدد آنها شرعا لازم است و منع خانواده های شهدا از این حق شرعی، قانونی و انسانی خود جنایت دیگری از سوی این رژیم ظالم علیه مذهب و دین و همچنین ستمی فرقه گرایانه است که کاملا عاری از انسانیت می باشد.

علمای بحرینی همچنین تاکید کردند: اینگونه جنایات شرم آور موجب ننگ و عار مرتکبان آن است و به شهدا هیچ آسیبی نمی زند چرا که آنها نزد خدای خویش زنده اند و روزی دارند و از آنچه خداوند از فضل خود به آنها عطا نموده خشنود هستند.

گفتنی است که رژیم آل خلیفه پیکر چند تن از شهدای بحرینی را که در منطقه الدراز در جریان دفاع از آیت الله عیسی قاسم به شهادت رسیده بودند، بدون مراسم تشییع دفن کرد.

در همین راستا، رژیم آل خلیفه پیکر ۳ تن از شهدای بحرینی به نام های «محمد الساری»، «محمد زین الدین» و «محمد العکریرا» را در مقبره المحرق و پیکر دو شهید دیگر به نام های «احمد العصفور» و «محمد حمدان» را در مقبره الماحوز بدون برگزاری مراسم تشییع وغسل و کفن دفن کرد.

این تعداد از جوانان بحرینی در منطقه الدراز در جریان دفاع از آیت الله عیسی قاسم به شهادت رسیده بودند.