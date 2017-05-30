مولداوی ۵ دیپلمات روسیه را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، وزارت خارجه مولداوی در اقدامی که اعتراض «ایگور دودون» رئیس جمهوری روس گرای این کشور را به دنبال داشت، ۵ دیپلمات روسیه را اخراج کرد و به آنها برای ترک خاک این کشور ۷۲ ساعت وقت داد.

سفارت روسیه در مولداوی ضمن تایید این خبر از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد حال آنکه مولداوی پیشتر نیز مدعی شده بود که یکی از دیپلمات های این کشور اطلاعات محرمانه دولتی را به یکی از وابستگان سیاسی سفارت روسیه ارائه داده است.

گفتنی است که نام هیچ یک از ۵ دیپلمات اخراجی روسیه و همچنین دلیل اخراج آنها فاش نشده است.

اقدام وزارت خارجه مولداوی در پی عمیق شدن اختلافات بین دودون و دولت که حامی اتحادیه اروپا است، اتفاق افتاد.

این در حالی است که دودون این اقدام را حرکتی نفرت انگیز علیه شریک راهبردی چون روسیه توصیف و قدرت های غربی را عامل اصلی آن معرفی کرد.

وی در این باره گفت: این تصمیم به احتمال بسیار زیاد به دستور غربی ها و یا حتی آنهایی که آن سوی اقیانوس هستند، اتخاذ شده است- همانهایی که از بابت گفتمان سازنده و مؤثر بین من و کرملین (روسیه) نگران هستند.

گفتنی است روسیه تاکنون پاسخی به این اقدام مولداوی نداده است حال آنکه «گریگوری کاراسین» معاون وزارت خارجه این کشور پاسخ احتمالی مسکو را بسیار دندان شکن پیش بینی کرد.

این در حالی است که رابطه مونته نگرو- دیگر همسایه اروپای شرقی روسیه نیز با این کشور دستخوش تنش شده است تا آنجا که «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز در اظهاراتی اعلام کرد مقامات کشور مونته‌نگرو با اتهامات واهی دخالت مسکو در امور داخلی خود به دنبال تلاش برای توجیه عضویت در ناتو هستند.

مونته‌نگرو در حوزه بالتیک یعنی شرق اروپا و در مرزهای غربی روسیه قرار دارد؛ لذا غرب با عضویت این کشور در ناتو به عنوان بیست و هشتمین عضو، می کوشد تا گامی دیگر به مرزهای مسکو نزدیک تر شود.