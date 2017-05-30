به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیوصبا، در برنامه «مَثَل خند» که معنی و کاربرد ضرب المثل های فارسی را در قالب آیتم های نمایشی شاد و طنز تقدیم شنوندگان می کند، روز چهارشنبه دهم خرداد به ضرب‎المثل لوح محفوظ است می پردازد.

این ضرب المثل در مورد افرادی صدق می کند که حافظه بسیار قوی و نیرومند دارند و مطالب و محفوظات را کمتر فراموش می کنند. در واقع آنان را به لوح محفوظ تشبیه و تمثیل می کنند و می گویند: فلانی لوح محفوظ است. یعنی آنچه در لوح ضمیرش نقش بسته هرگز زایل و زدوده نمی شود.

«مَثَل خند» برنامه ای است از گروه طنز و سرگرمی رادیو صبا به تهیه کنندگی و نویسندگی نسیم السادات صباغان، گویندگی مهبد قناعت‎پیشه و با بازی آسیه گرجی و محسن‎دین‎محمد روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۳:۳۰ روی موج اف ام ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.