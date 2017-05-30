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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۳

به همت خیرین مدرسه ساز؛

ساخت مدرسه سه کلاسه در روستای تخت زنگ کامیاران آغاز شد

ساخت مدرسه سه کلاسه در روستای تخت زنگ کامیاران آغاز شد

سنندج-مدیر آموزش و پرورش کامیاران از آغاز به کار ساخت مدرسه سه کلاسه در روستای تخت زنگ در این شهرستان خبرداد.

هادی اله ویسی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: : این پروژه با توجه به قدمت ساخت و تخریبی بودن فضای آموزشی حال حاضر روستا و با همکاری اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان ، عملیاتی شده و شروع به کار کرده است .

وی بیان کرد: پروژه ساخت مدرسه سه کلاسه در روستای تخت زنگی با پیگیری های به عمل آمده از سوی مدیر آموزش و پرورش  و به همت مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان، آغاز به کار کرده است .

مدیر آموزش و پرورش کامیاران گفت: استفاده از ظرفیت های خیرین مدرسه ساز در شهرستان کامیاران یکی از اولویت های اصلی است.

کد مطلب 3992797

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