ساخت مدرسه سه کلاسه در روستای تخت زنگ کامیاران آغاز شد

هادی اله ویسی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: : این پروژه با توجه به قدمت ساخت و تخریبی بودن فضای آموزشی حال حاضر روستا و با همکاری اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان ، عملیاتی شده و شروع به کار کرده است .

وی بیان کرد: پروژه ساخت مدرسه سه کلاسه در روستای تخت زنگی با پیگیری های به عمل آمده از سوی مدیر آموزش و پرورش و به همت مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان، آغاز به کار کرده است .

مدیر آموزش و پرورش کامیاران گفت: استفاده از ظرفیت های خیرین مدرسه ساز در شهرستان کامیاران یکی از اولویت های اصلی است.