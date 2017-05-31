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۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

مسکو: اتهامات آمریکا علیه ایران راه به جایی نمی‌برد

مسکو: اتهامات آمریکا علیه ایران راه به جایی نمی‌برد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به همکاری‌ های نزدیک مسکو با تهران در مبارزه با تروریسم تصریح کرد که اتهامات آمریکا علیه ایران راه به جایی نخواهد بُرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد، اتهامات مطرح توسط واشنگتن علیه تهران راه به جایی نخواهد بُرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این باره اعلام کرد: اتهامات واشنگتن علیه تهران به ایجاد ثبات در منطقه کمکی نمی‌ کند. آمریکا ایران را به حمایت از تروریستم متهم می‌ کند؛ این در حالیست که مسکو همکاریِ نزدیکی با تهران در زمینه مبارزه با ترویسم در خاورمیانه داشته است.

ماریا زاخاروا در ادامه افزود: ما با ایران رایزنی های فعالانه ای به ویژه در جریان مذاکرات آستانه داشته ایم.

وی در ادامه درباره نقش آمریکا در مسیر مبارزه با تروریسم نیز گفت: بیش از یک بار از آمریکا دعوت کردیم تا به صورت کاملی در اینگونه فعالیت ها و اقدامات آن هم به صورت عملی مشارکت نماید.

این دیپلمات برجسته روس در پایان اضافه کرد: تمرکز و تأکید بر اتهام زنی به جای انجام اقدامات عملی راه به جائی نمی بَرد.

کد مطلب 3993649

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