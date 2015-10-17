به گزارش خبرنگار مهر، روسیه از تاریخ هشتم مهر (۳۰ سپتامبر) حمله به مواضع تروریست های حاضر در سوریه را آغاز کرده، اقدامی که موجب خشم کشورهای عربی و همچنین ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا شده است.

هر چند حملات روسیه موجب عقب نشینی گروه های تروریستی در سوریه شده اما با این وجود انتقاد کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش از این حملات همچنان ادامه دارد. برای تحلیل بهتر دلیل مخالفت غرب با این حملات با «ریچارد دبلیو مورفی» به گفتگو نشستیم.

ریچاردمورفی، دیپلمات کهنه کار آمریکایی است با ده ها سال کار در خاورمیانه و کشورهای عربی، وی در سالهای جنگ ایران و عراق سفیر آمریکا در عربستان سعودی و بعد معاون وزیر خارجه در امور خاورمیانه بود. متن این گفتگو به شرح زیر است:

*همانطور که مطلع هستید حملات روسیه به مواضع گروه های تروریستی در سوریه با واکنش منفی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا مواجه شده است. به نظر شما دلیل مخالفت این کشورها با اقدامات روسیه در سوریه چیست؟

دلیلی این واکنش منفی آن است که از دید غرب نوع نگرشی که روسیه و ایران به گروه های شورشی حاضر در سوریه دارند می تواند مشکل ساز باشد چون از دید تهران و مسکو همه گروه هایی که با حکومت سوریه در حال جنگ هستند تروریست محسوب می شوند. در این میان دیدگاهی مبنی بر تشکیل دولت انتقالی در سوریه وجود دارد و من نیز با این دیدگاه موافقم زیرا در دوران انتقالی حکومتی که بر سرکار می آید می تواند از سیستم های موجود استفاده کرده و آن دسته از موسسات و نهادهایی را که در طول چهار سال گذشته تا حد زیادی گرفتار پدیده دو قطبی و یا چند قطبی شده اند را احیا کند.

به نظر می رسد حملات سنگین روسیه به مواضع گروه های شورشی در سوریه و استفاده این کشور از موشک های کروز بیشتر برای آن است که مسکو نشان دهد می تواند در مراکز بحران اقدامات مفیدی داشته باشد. اما در این میان مخالفان معتقدند که حملات روسیه می تواند از به نتیجه رسیدن روند دیپلماتیک و بر سر میز مذاکره نشاندن گروه های مختلف سوری جلوگیری کند.

*«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، درمدت حضور در نیویورک برای شرکت درمجمع عمومی سازمان ملل و همچنین پیش از آن نسبت به سقوط «بشار اسد» در سوریه هشدار داده و عنوان کرده بود که بروز چنین وضعیتی سوریه را به سمت یک کشور سقوط کرده سوق می دهد، در حالی که به نطر می رسد روسیه و غرب در مورد سوریه در دو سوی میدان ایستاده اند تحلیل شما در این مورد چیست؟

در مورد اینکه در صورت سقوط اسد سوریه تبدیل به یک کشور فروپاشیده می شود حق با پوتین است. ممکن است برخی با این نظر مخالف باشند اما وضعیت موجود در سوریه نشان می دهد که سقوط اسد وضعیت را در سوریه وخیم تر می کند.

*در هفته گذشته خبرهایی در مورد رویت جنگنده های روسی در آسمان ترکیه منتشر شد و متعاقب آن ناتو نیز اعلام کرد که در مورد مقابله با روسیه در کنار ترکیه خواهد بود، در شرایطی که تنش های موجود میان غرب و روسیه در مورد اوکراین همچنان به قوت خود باقی هستند بروز چنین وضعیتی میان روسیه و ترکیه را چطور تحلیل می کنید؟

با سرعتی که ناتو از خود در واکنش به مشاهده جنگنده های روسی در آسمان ترکیه نشان داد و اعلام کرد که حاضر است بطور مشترک با ترکیه در مقابل روسیه بایستد می تواند یک نکته خطرناک در منطقه باشد.

*برخی کارشناسان معتقدند که آمریکا با رویکرد جدید روسیه در سوریه موافق است. اگر این چنین است چه عواملی موجب شده اند تا غرب با رویکرد روسیه در سوریه موافقت کند؟

من در میان مقامات و کارشناسان آمریکایی چنین دیدگاهی را ندیده ام که آنها با اقدامات جدید روسیه در سوریه موافق باشند و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان آمریکایی نسبت به عملکرد دولت اوباما در سوریه انتقاد دارند. در چنین فضایی که اغلب کارشناسان خواستار اتخاذ راهبردی دیگر از سوی کاخ سفید برای سوریه هستند بعید است کسی در آمریکا با رویکرد مسکو در سوریه موافق باشد اما من به شخصه امیدوارم روزی برسد که شاهد هیچ رقابت و بلوک بندی خاصی در سوریه میان کشورهای مختلف نباشیم.

*وضعیت موجود در خاورمیانه و ادامه کشمکش میان روسیه و آمریکا در حالی است که تنور انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رفته رفته گرم می شود. تاثیر مباحث سیاست خارجی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به چه شکلی است؟

سیاست خارجی از موضوعات اصلی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا محسوب نمی شود. مواردی همچون جنگ سوریه و یا توافق هسته ای با ایران می تواند از سوی برخی نامزدها مورد استفاده قرار بگیرد اما به اعتقاد من در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضوعات داخلی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.