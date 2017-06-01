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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳

در پیامی؛

سرلشکرباقری انتصاب نماینده ولی فقیه درآذربایجان شرقی را تبریک گفت

سرلشکرباقری انتصاب نماینده ولی فقیه درآذربایجان شرقی را تبریک گفت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی پیامی انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی پیامی انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز تبریک گفت.

در این پیام آمده است: حسن عنایت ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در انتصاب جناب عالی به سمت نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

این پیام می‌افزاید: بی‌تردید نقش آفرینی‌های ارزنده در عرصه‌های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دوره تصدی ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی و برخورداری از شایستگی‌های فکری و عملی، سلوک اخلاق و رویکرد جهادی و انقلابی در صحنه‌های خدمت به انقلاب و میهن اسلامی پشتوانه گران سنگ آن برادر عزیز، برای تلاش و مجاهدت در این سنگر خطیر است.

سرلشکر باقری در ادامه آورده است: استمرار موفقیت و سربلندی جناب عالی در خدمت به انقلاب و نظام اسلامی به ویژه مردم مومن، انقلابی و غیرتمند آذربایجان و شهر حماسه‌ساز و شهید پرور تبریز تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و منویات و رهنمودهای نافذ و هدایت بخش مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را از ذات اقدس ربوبی خواستارم.

کد مطلب 3994214

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