سرلشکرباقری انتصاب نماینده ولی فقیه درآذربایجان شرقی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی پیامی انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز تبریک گفت.

در این پیام آمده است: حسن عنایت ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در انتصاب جناب عالی به سمت نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

این پیام می‌افزاید: بی‌تردید نقش آفرینی‌های ارزنده در عرصه‌های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دوره تصدی ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی و برخورداری از شایستگی‌های فکری و عملی، سلوک اخلاق و رویکرد جهادی و انقلابی در صحنه‌های خدمت به انقلاب و میهن اسلامی پشتوانه گران سنگ آن برادر عزیز، برای تلاش و مجاهدت در این سنگر خطیر است.

سرلشکر باقری در ادامه آورده است: استمرار موفقیت و سربلندی جناب عالی در خدمت به انقلاب و نظام اسلامی به ویژه مردم مومن، انقلابی و غیرتمند آذربایجان و شهر حماسه‌ساز و شهید پرور تبریز تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و منویات و رهنمودهای نافذ و هدایت بخش مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را از ذات اقدس ربوبی خواستارم.