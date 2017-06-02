تلاش دولت «ترامپ» برای لغو تحریم های روسیه در اوایل کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دن فرید»، کارمند سابق وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت برخی از مقامات در اولین هفته های کار دولت جدید به وی تلفن کرده و با ترس و وحشت گفته بودند به آنها دستور داده اند کار برای لغو تحریم ها علیه روسیه را آغاز کنند.

بنا بر این گزارش، اعضای تیم اوباما ، رئیس جمهور سابق با پیشنهاد ترامپ به شدت مخالفت کردند و «تام مالینوفسکی»، دستیار وزیر خارجه در دولت اوباما خاطرنشان ساخت لغو تحریم ها به معنای پیروزی روس ها خواهد بود.

دن فرید می گوید که فورا از نمایندگان کنگره درخواست کرد برای جلوگیری از اجرای دستورات ترامپ هرچه زودتر یک طرح قانونی به تصویب برسانند.

به گفته وی، تجدید نظر در خط مشی سیاسی که در چارچوب آن کار برای لغو تحریم ها جریان داشت، هنوز ادامه دارد.

دو مقام سابق آمریکا اعلام کردند وجود مسکو به عنوان متحد در مبارزه با تروریست ها در سوریه برای واشینگتن لازم است. ترامپ علاوه براتخاذ تدابیری در رابطه با تحریم ها قصد داشت املاک در«لونگ آیلند و مریلند را که اوباما در دسامبر ۲۰۱۶ توقیف کرده بود، به روسیه بازگرداند.