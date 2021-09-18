حامیان ترامپ در میان تدابیر شدیدامنیتی تجمع اعتراضی برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در مقابل ساختمان کنگره این کشور در میان تدابیر شدید امنیتی پلیس و نیروهای نظامی تجمع برگزار کردند.

گفته شده همزمان با این گردهمایی خیابانی، وزارت دفاع آمریکا ۱۰۰ سرباز گارد ملی را در حالت آماده باش قرار داده و مقامات به منظور جلوگیری از خشونت، مسابقات فوتبال جوانان را در واشنگتن لغو کردند.

این تجمع توسط سازمانی به نام «آمریکا به جلو نگاه کن» به سرکردگی «مت برینارد»، یکی از اعضای سابق کمیته انتخاباتی ترامپ برگزار شده است.

درخواست این سازمان لغو اتهامات افرادی است که در جریان شورش روبروی کنگره آمریکا در سال گذشته متهم شده اند و حال شرکت کنندگان خواستار لغو این اتهامات از سوی وزارت دادگستری هستند.

با وجود آنکه برینارد از معترضان خواسته تا بدون خشونت تجمع کنند، اما وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره خشونت احتمالی در طول این راهپیمایی هشدار داده است.

پیش تر «جان کربی» سخنگوی پنتاگون گفته بود که وزارت دفاع آمریکا درخواستی از پلیس کنگره برای کمک در خصوص اعتراضات برنامه‌ریزی شده آخر هفته، دریافت کرده است. وی درباره این درخواست توضیح بیشتری نداد اما گفت که مقامات پنتاگون در حال تجزیه و تحلیل آن هستند و چنانچه مورد تائید و پشتیبانی باشد؛ این کار انجام خواهد شد.