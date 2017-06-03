تقویت نقش تولیدات صنعتی در افزایش صادرات غیر نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۵۴ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که به بررسی سند راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت در افق ۱۴۰۴ اختصاص داشت، گزارش تهیه شده توسط معاونت طرح و برنامه دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به این موضوع که افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی در جهان به میزان ۰.۵ درصد و سهم ارزش افزوده بخش تولید ناخالص داخلی به میزان ۳۵ درصد جزء اهداف کمی و بهبود مستمر سهولت کسب و کار، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیر نفتی است، برخی راهکارهای تحقق این شاخص‌ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند، که اهم آن می توان به لزوم تطابق سند مذکور با اسناد بالادستی کشور در حوزه علم و فناوری به ویژه نقشه جامع علمی کشور، تاکید بر توان بوم شناسی «اکولوژیک» منطقه ای و فناوری های نوین با توجه به اولویت های مربوط به حوزه معدن، بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی با ساز وکارهای شفاف و مدون و توجه به صنایع فرهنگی و نرم در جهت پیشبرد اهداف این سند اشاره کرد.