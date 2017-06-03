مراسم بزرگداشت حضرت امام از سوی رهبر انقلاب در قم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس خبرگان رهبری پیرامون برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام(ره) در حرم حضرت معصومه(س) اطلاعیه ای صادر کرد.

این اطلاعیه به شرح ذیل است:

«انا لله و انا الیه راجعون

بیست و هشتمین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی و پنجاه و چهارمین سالروز قیام خونین پانزده خرداد را در حالی برگزار می کنیم که برکات آن عزیز سفر کرده روز به روز ابعاد گسترده تری می یابد و غم فقدان او را همچنان در قلبمان تازه نگه می دارد.

به همین مناسبت از حضرات آیات عظام، علمای اعلام، فضلا، طلاب عزیز و مردم قدرشناس دعوت می شود در مراسم بزرگداشتی که از سوی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در شبستان حضرت امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰ برگزار می گردد، شرکت نموده و با حضور با شکوه خود ضمن تجلیل از مقام شامخ امام راحل یاد و خاطره شهدا و امام شهیدان را زنده نگه دارند.

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری»