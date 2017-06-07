عامل برداشت غیرمجاز از حساب شهروند دماوندی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن محمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی مراجعه یک خانم به پلیس فتا شهرستان مبنی بر برداشت ۲۰ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب بانکی وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا شهرستان دماوند قرار گرفت.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: با بررسی تخصصی مشخص شد، خانم دیگری با هویت « ز– ن» ، ساکن حومه شهرستان پردیس اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب شاکی به صورت پرداخت قبض کرده است.

وی افزود: فرد متهم پس از حضور در پلیس فتا و مشاهده دلایل و مستندات غیر قابل انکار جرم به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی شهروند دماوندی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند با تاکید بر این که پلیس فتا، تحولات فضای مجازی را به شدت تحت نظر دارد، گفت: کوچکترین تخلفاتی که در فضای مجازی رخ می دهد از دید پلیس فتا دور نخواهد ماند و به دقت بررسی خواهد شد.

محمدی در خاتمه ضمن هشدار در خصوص برداشت های غیرمجاز اینترنتی از حساب بانکی کاربران از شهروندان خواست رمز اول و دوم حساب های بانکی خود را بلافاصله پس از دریافت کارت های بانکی و به صورت دوره ای تغییر دهند.