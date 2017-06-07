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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۲

در جلسه جلسه ساماندهی کشتارگاه های کردستان مقررشد؛

تامین گوشت مورد نیاز ۶ شهرستان کردستان از طریق کشتارگاه سنندج

تامین گوشت مورد نیاز ۶ شهرستان کردستان از طریق کشتارگاه سنندج

سنندج- طی جلسه ساماندهی کشتارگاه های استان کردستان مقررشد گوشت مورد نیاز ۶ شهرستان استان از طریق کشتارگاه های سنندج و سقز تامین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  استانداری کردستان، در این جلسه موضوع کشتارگاه های شهرستان های دیواندره، کامیاران، بیجار، مریوان، قروه و سروآباد در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه گفت: با توجه به برنامه ریزی برای ایجاد کشتارگاه نیمه صنعتی در شهر بانه تا زمان ایجاد آن کشتارگاه، کشتار مورد نیاز این شهرستان ها در سنندج و سقز انجام شود.

امیر قادری عنوان کرد: البته با توجه به محدودیت منابع اعتباری استانی و شهرستانی در صورتی با ایجاد کشتارگاه صنعتی و نیمه صنعتی موافقت می شود که این کار توسط بخش خصوصی انجام شود.

وی بیان کرد: در موضوع انتقال دام به کشتارگاه های سنندج و سقز باید الزاماتی چون تهیه خودروی حمل گوشت و عدم افزایش یا حداقل افزایش قیمت گوشت رعایت شود.

وی در خصوص معضل کشتار دام در روستاهای اطراف شهرستان مریوان گفت: با هماهنگی فرمانداری، دستگاه قضایی و انتظامی، دامپزشکی و محیط زیست باید با این مسئله برخورد شود.

با توجه به موفقیت آمیز بودن انتقال دام از شهرستان کامیاران به کشتارگاه صنعتی سنندج، در این جلسه مقرر شد برای جلوگیری از احتمال بروز بیماری های خطرناک، دام در شهرستان های فوق الذکر نیز طبق جدول زمانبندی مشخص به کشتارگاه صنعتی مجهز سنندج و یا سقز انتقال یابد و پس از کشتار به آن شهرستان ها بازگردد.

کد مطلب 3997944

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