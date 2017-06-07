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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۶

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛

نمایشگاه «تابلوهای قرآنی» در شهرستان فومن برپا شد

نمایشگاه «تابلوهای قرآنی» در شهرستان فومن برپا شد

فومن- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن از برپایی نمایشگاه «تابلو های معرق قرآنی» در نگارخانه استاد کیومرث صابری این اداره خبر داد.

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن در ایام ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: برپایی نمایشگاه با موضوع های مختلف از جمله قرآنی یکی از این برنامه ها محسوب می شود.

وی به برپایی نمایشگاه تابلوهای معرق قرآنی اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه از روزیکشنبه ۱۴ خرداد ماه در نگارخانه استاد کیومرث صابری مجتمع فرهنگی و هنری سیدالشهدای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برپا و همچنان دایر است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن خاطرنشان کرد: این نمایشگاه به همت کانون تبلیغاتی نام آور به سرپرستی «هادی عمویی» برپا شده است.

وی در ادامه افزود: در این نمایشگاه ٣٠ تابلوی معرق منقش به آیات قرآنی با طرح فیروزه ای و ترنج ویژه ماه مبارک رمضان به معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

به گفته این مسئول علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه صبح ها از ساعت ٨ الی ١٣ و عصرها نیز از ساعت ١٦ الی ١٨ به مجتمع سید الشهدای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن مراجعه کنند.

نیک انجام یکی از وظایف این سازمان را ترویج فرهنگ و آداب و رسوم اسلامی و ایرانی عنوان و تصریح کرد: کلاس های آموزشی و برپایی نمایشگاه های فرهنگی و هنری با موضوع قرآن به ویژه در ماه مبارک رمضان می تواند سبب ترویج فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی به نسل جوان شود.

کد مطلب 3998115

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