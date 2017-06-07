نمایشگاه «تابلوهای قرآنی» در شهرستان فومن برپا شد

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن در ایام ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: برپایی نمایشگاه با موضوع های مختلف از جمله قرآنی یکی از این برنامه ها محسوب می شود.

وی به برپایی نمایشگاه تابلوهای معرق قرآنی اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه از روزیکشنبه ۱۴ خرداد ماه در نگارخانه استاد کیومرث صابری مجتمع فرهنگی و هنری سیدالشهدای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برپا و همچنان دایر است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن خاطرنشان کرد: این نمایشگاه به همت کانون تبلیغاتی نام آور به سرپرستی «هادی عمویی» برپا شده است.

وی در ادامه افزود: در این نمایشگاه ٣٠ تابلوی معرق منقش به آیات قرآنی با طرح فیروزه ای و ترنج ویژه ماه مبارک رمضان به معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

به گفته این مسئول علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه صبح ها از ساعت ٨ الی ١٣ و عصرها نیز از ساعت ١٦ الی ١٨ به مجتمع سید الشهدای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن مراجعه کنند.

نیک انجام یکی از وظایف این سازمان را ترویج فرهنگ و آداب و رسوم اسلامی و ایرانی عنوان و تصریح کرد: کلاس های آموزشی و برپایی نمایشگاه های فرهنگی و هنری با موضوع قرآن به ویژه در ماه مبارک رمضان می تواند سبب ترویج فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی به نسل جوان شود.