به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین، از طریق این بخش می‌توانند، بسته‌های ویژه‌ایی که شرکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ آنلاین ارائه کرده‌اند، استفاده کنند.

نحوه اطلاع از بسته‌های غیر نقدی:

روش اول: بعد از ورود به سایت باشگاه مشتریان، در بخش کاربری می‌توانید بخش«بسته‌های غیر نقدی» را مشاهده و اگر از طریق گوشی تلفن همراه وارد صفحه اختصاصی خود شدید، منوی ورود به بخش کاربری در بالا گوشه سمت چپ قرار دارد.

روش دوم: شما می‌توانید با عضویت در ربات ایران زمین، پس از ثبت‌نام به بخش‌های مختلف باشگاه دسترسی داشته باشید.

همچنین به اطلاع اعضای فعال باشگاه مشتریان بانک ایران زمین، می‌رساند نخستین دوره این باشگاه طبق قوانین تدوین شده در پایان خردادماه ۱۳۹۶ به اتمام خواهد رسید.

لذا شما تا ۳۱ خردادماه فرصت دارید در صورت رسیدن به امتیاز لازم از بسته‌های غیر نقدی و نقدی باشگاه مشتریان با استفاده از امتیازهای دور اول خود استفاده کنید.

خاطر نشان می‌شود، مجموع امتیاز های باقی مانده اعضای «فعال» باشگاه مشتریان (اعضایی که حداقل برای یکبار وارد صفحه شخصی خود در باشگاه مشتریان شده باشند) در قرعه‌کشی نهایی اولین دوره شرکت داده خواهد شد.