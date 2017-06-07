امیدوارم کشته شدن جنایتکاران، سوژه انتخاباتی نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس نادران نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در توییتر خود نوشت:
«آقای روحانی اگر تروریستها را میگرفتند باید چه میکردند که امثال شما بعدها انگی نزنید؟ امیدوارم کشتهشدن جنایتکاران فرداسوژه انتخاباتی نشود»
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه تروریستی امروز در تهران، گفت: امیدوارم کشته شدن جنایتکاران، فردا سوژه انتخاباتی نشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس نادران نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در توییتر خود نوشت:
«آقای روحانی اگر تروریستها را میگرفتند باید چه میکردند که امثال شما بعدها انگی نزنید؟ امیدوارم کشتهشدن جنایتکاران فرداسوژه انتخاباتی نشود»
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