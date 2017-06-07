نادران: امیدوارم کشته شدن جنایتکاران، سوژه انتخاباتی نشود

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه تروریستی امروز در تهران، گفت: امیدوارم کشته شدن جنایتکاران، فردا سوژه انتخاباتی نشود.