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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۸

نادران:

امیدوارم کشته شدن جنایتکاران، سوژه انتخاباتی نشود

امیدوارم کشته شدن جنایتکاران، سوژه انتخاباتی نشود

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه تروریستی امروز در تهران، گفت: امیدوارم کشته شدن جنایتکاران، فردا سوژه انتخاباتی نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس نادران نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در توییتر خود نوشت:

«آقای روحانی اگر تروریست‌ها را می‌گرفتند باید چه می‌کردند که امثال شما بعدها انگی نزنید؟ امیدوارم کشته‌شدن جنایتکاران فرداسوژه انتخاباتی نشود»

کد مطلب 3998548

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