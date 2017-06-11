بی اطلاعی «دوترته» از کمک آمریکا به ارتش فیلیپین در جنگ با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رودریگو دوترته» رئیس جمهور فیلیپین با اشاره به درگیری ارتش این کشور با نیروهای داعش در شهر ماروای در جنوب شرقی در جزیره میندانائو فیلیپین گفت: من از کمک آمریکا به نیروهای فیلیپینی در جنگ با داعش بی اطلاع هستم.

در روزهای گذشته اعلام شده بود که نیروهای ویژه آمریکایی به نیروهای فیلیپینی در جنگ با داعش کمک می کنند.

دوترته در ادامه گفت: من هرگز برای کمک به آمریکا نزدیک نشده ام. من تا زمان ورود نیروهای آمریکایی از آن بی خبر بودم.

گفتنی است سقوط ماراوی به دست صدها داعشی که بسیاری از آنها از کشورهای مجاور یا خاورمیانه به فیلیپین آمده اند، بیم ریشه دواندن این گروه تروریستی در منطقه آسیای جنوب شرقی را افزایش داده است.

سفارت آمریکا می گوید که حضور نیروهای ویژه آمریکایی در نبرد ماراوی به درخواست دولت مانیل انجام می گیرد حال آنکه این مسئله هنوز از سوی طرف فیلیپینی تایید نشده است.

درگیری‌های اخیر در فیلیپین پس از آن آغاز شد که ارتش درصدد دستگیری «ایسنیلن هپیلن» رهبر گروه ابوسیاف، برآمد که با داعش بیعت کرده است. گفته شده که داعش این فرد را به عنوان رهبر این گروه در فیلیپین به رسمیت شناخته است.

شکست ارتش در دستگیری این فرد باعث شد که دهها فرد مسلح با در دست داشتن پرچم داعش به خیابان‌های ماراوی بیایند. این افراد ساختمان‌ها را آتش زده، زندانیان را آزاد کرده و شماری را به گروگان گرفتند.

با شدت گرفتن درگیری‌ها، رئیس جمهوری فیلیپین در میندانائو، حکومت نظامی برقرار کرد و از جدایی‌طلبان و شورشیان مائوئیست کشورش خواست به روند مبارزه دولت با عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش بپیوندند.