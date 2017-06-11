آقای روحانی باید بداند که فتنه خط قرمز نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران حزب متبوع خود، اظهار کرد: نهادهای مربوط در مورد سند 2030 از زمانی مطلع شدند که دولت برای اجرای آن کارگروه تشکیل داد و از این سند رونمایی کرد. اینکه این سند کجا تصویب شده که برای اجرای آن کارگروه گذاشتهاند معلوم نیست.
وی افزود: ظاهراً پذیرش آن برای دولت بدون اینکه اصل سند در مجلس یا حتی هیئت وزیران مورد تصویب قرار بگیرد، مفروض بوده است. قطعاً اگر این سند در هیئت وزیران بررسی میشد بعید است که پذیرش آن مورد تصویب قرار میگرفت.
حبیبی با اشاره به عنوان دستور کار 2030 که در سند از آن به عنوان «دگرگون ساختن جهان» یاد شده است، گفت: یک سندی که مدعی دگرگونی در جهان آن هم بر پایه لیبرال دموکراسی غربی است، چطور مورد پذیرش قرار گرفته بدون اینکه در مورد مفاد این دگرگونی دقت کافی شده باشد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: اینکه مسئولان دولتی میگویند ما در پذیرش آن حق تحفظ قائل هستیم، نشان میدهد مطالبی که در سند آمده و با روح اسلام، نظام، انقلاب و احکام الهی مغایرت دارد را قبول دارند. اما در بند بند این سند آمده که کشورهایی که این سند را پذیرفتهاند به طور کامل برای اجرای آن متعهد شدهاند، پس موضوع این تعهد چه میشود؟
وی با اشاره به اینکه با وجود تعهد دولت نسبت به اجرای سند 2030، سرنوشت سند تحول و دیگر اسناد مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورد مسایل آموزشی کشور چه میشود؟، خاطر نشان کرد: چرا دولت برای اجرای سند تحول در آموزش و پرورش اقدام چشمگیری نکرد، اما برای اجرای سند 2030 از هیئت وزیران تصویبنامه گرفته است. این رویکرد چه معنایی میدهد؟! سؤال دیگر اینکه دولت تاکنون برای اجرای سند تحول آموزش و پرورش چه کاری انجام است؟
حبیبی در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان، اظهار کرد: این سؤال واقعاً ذهن همه مردم را به خود مشغول داشته که چرا ما باید بنشینیم و در یونسکو برای نظام آموزشی ما تصمیم بگیرند؟ مگر ما مستقیما نمیتوانیم در این باره تصمیمگیری کنیم؟ پس استقلال فرهنگی ما چه میشود.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به 9 توصیه مقام معظم رهبری به دانشجویان گفت: توصیههای مقام معظم رهبری به دانشجویان در مورد حفظ آرمانگرایی، واقعبینی، تماشاچی نبودن، غلبه دادن گفتمان انقلاب اسلامی بر گفتمانهای اغیار در جامعه در حقیقت به احزاب سیاسی و نخبگان جامعه هم هست، بنابراین باید این توصیهها در دستور کار احزاب و گروهها قرار گیرد.
وی افزود: مسئله استقلال کشور، نفی سلطه بیگانگان و حفظ مردمسالاری دینی برای ما اهمیت دارد و نباید این کلید واژهها را در فرهنگ سیاسی کشور به فراموشی بسپاریم.
حبیبی با اشاره به عملیات تروریستی در تهران، تصریح کرد: این حادثه تروریستی باید کسانی را که حضور جوانان ما در عراق و سوریه برای دفع فتنه داعش را زیر سؤال میبرند بیدار کند. ما اگر در عراق و سوریه با داعش نجنگیم باید در تهران و شهرهای ایران با آنها بجنگیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: به نظر میرسد بعد از آمدن ترامپ به عربستان فرمان تروریستی علیه اهدافی در تهران صادر شده باشد. ما در منطقه با داعش و در جهان با داعش بزرگتر یعنی آمریکا روبرو هستیم. در مبارزه با استکبار و استبداد جهانی نباید لحظهای غفلت کنیم. برخی از سیاستورزان داخلی ما هنوز هم گرگصفتی دولتمردان آمریکا را درک نمیکنند یا خودشان را به عدم درک میزنند.
وی تاکید کرد: شلیک گلولههای دشمن در تهران بار دیگر فجایع و جنایات منافقین را در دهه 60 بخصوص خرداد 60 یادآور شد. نسل جدید باید بداند ملت ایران برای عبور از نفاق داخلی چه هزینههایی پرداخته کرده است. امروز برای عبور از جریان نفاق منطقهای همین هزینه را باید پرداخت کنیم.
حبیبی با اشاره به اظهار نظرهای غفلتآلود برخی افراد و تشکلهای وابسته به جبهه اصلاحات که گفتهاند باید برویم با آنها مذاکره کنیم، گفت: به این افراد باید گفت شما آقایان بفرمایید بروید و زیر رگبار گلوله با کسانی که زن و مرد و کودک و پیر را بی هدف نشانه گرفتهاند مذاکره کرده و اگر نتیجهای داد ما را هم خبر کنید.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خطاب به این افراد تصریح کرد: آقایان واقعاً بیخبرند یا خودشان را به خبری میزنند؟
وی با اشاره به شکلگیری دولت دوازدهم گفت: آقای روحانی باید بداند که فتنه خط قرمز نظام است. بنابراین در مورد انتخاب همکاران خود دقت کند. نباید نظام از یک سوراخ چند بار گزیده شود.
حبیبی اظهار کرد: مبنای انتخاب باید کارآمدی، توانایی و تعهد انقلابی مسئولان جدید در پاسخ به مطالبات مردم و وعدههای دولت باشد. توقع از آقای روحانی این است که صریحاً اعلام کنند فتنه88 و فتنهگران، خط قرمز ایشان به خصوص برای انتخاب مسئولان است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به مساله قطر و اختلاف مسئولان قطری با عربستان گفت: موضوع اختلاف برمیگردد به موضع دیکتاتوری حکام ریاض در مدیریت شورای همکاریهای خلیج فارس و استخدام آنها در حمایت از تروریسم و به ویژه گروههای تکفیری! این موضع هزینهبردار است و خیلیها حاضر نیستند این هزینه را پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: فشار ریاض برای تعطیلی دفاتر حماس و جهاد اسلامی در قطر هم در حقیقت موضع رژیم صهیونیستی است و این موضعی است که فعلا قطر در برابر آن مقاومت میکند.
حبیبی در پایان با اشاره به دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی در منطقه گفت: باید درک درستی از تحولات منطقه داشت. وزارت خارجه باید این رویدادها را رصد کند و بنابر مصالح نظام جمهوری اسلامی موضع درست در برابر آن بگیرد.
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